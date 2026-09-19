بدر رجب: أداء الأهلي سيئ.. وفترة التوقف الدولي فرصة لمراجعة الحسابات

أكد بدر رجب أن مستوى الأهلي لا يزال غير مقنع بالنسبة له حتى الآن، رغم تحقيق الفريق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن فترة التوقف المقبلة ستكون فرصة لمعرفة ما سيحدث مع الفريق.

الأهلي

وقال بدر رجب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر»: «مكنتش حابب أتكلم على أداء الأهلي، لأنه لسه مازال سيئ بالنسبالي حتى الآن، لكن كويس إن في فترة توقف نشوف اللي هيحصل بعدها».

وتطرق بدر رجب إلى مواجهة الأهلي والزمالك المقبلة، قائلًا: «هو الفوز على الزمالك مضمون للأهلي؟ هناخد الـ6 نقاط، ده حاجة عادية بالنسبالنا بنعملها على طول».

من جانبه، تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهات القمة السابقة، مستعيدًا فترة وجوده مشرفًا على الكرة بالنادي مع المدرب جوزيه جوميز.

وقال سليمان: «وقت وجودي مشرف على الكرة في الزمالك مع جوميز كسبنا الأهلي مرتين عادي جدًا، وخدنا السوبر الأفريقي».

وأضاف: «الموسم اللي فات مكسبناش الأهلي، بس خدنا الدوري عادي جدًا».

ورد بدر رجب على حديث سليمان، مؤكدًا أهمية الفوز على الزمالك بالنسبة لجماهير الأهلي، قائلًا: «حتى لو الزمالك خد الدوري، المهم إحنا بنكسب الزمالك كأهلي».

وتطرق أحمد سليمان إلى المنافسة على لقب الدوري المصري، مشيرًا إلى وجود بيراميدز بقوة في سباق المنافسة، قائلًا: «والله الوضع حاليًا إن بيراميدز بقى موجود على الساحة، وهو اللي بيحدد كمان الدوري المصري».