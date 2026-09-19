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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام جابر: نهائي القرن أصعب مباراة في مسيرتي.. والقاضية ممكن السيناريو الأسوأ

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

وصف إسلام جابر، لاعب الزمالك السابق، مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الاهلي، والمعروفة إعلاميًا بـ«نهائي القرن»، بأنها أصعب مباراة في مسيرته الكروية، مؤكدًا أن سيناريو هدف محمد مجدي أفشة القاتل كان الأسوأ بالنسبة له وللفريق.

الأهلي 

وقال إسلام جابر، خلال تصريحات إذاعية: «نهائي القرن أصعب مباراة في مسيرتي وسيناريو القاضية ممكن الأسوأ، الخسارة كانت مؤلمة، ولو أعيدت المباراة 100 مرة لن نخسر بهذا الشكل».

كان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2020 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة، بعدما سجل محمد مجدي أفشة هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

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