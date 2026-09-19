ساحر كبير.. رافينيا: لامين يامال يستحق الكرة الذهبية وبفارق كبير عن الجميع

أشاد البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة الإسباني، بزميله الشاب لامين يامال، مؤكدًا أن موهبته تمنحه نفس الشعور الذي كان ينتابه عند مشاهدة رونالدينيو خلال فترة تألقه مع الفريق الكتالوني.

لامين يامال

وقال رافينيا، خلال تصريحات تلفزيونية: «كانت تلمع عيناي من رؤية رونالدينيو يلعب، وهو ما يحدث الآن مع لامين».

وأضاف: «لامين يمنحك سحرًا كبيرًا في الملعب، يمنحك أهدافًا، يمنحك تمريرات حاسمة، يمنحك ألقابًا».

وتابع لاعب برشلونة: «الناس تدفع أي شيء لرؤية لامين يلعب في الملعب، أنا أيضًا سأدفع ذلك، لكنني في الملعب لذا يمكنني الاستمتاع أكثر بكثير».

وعن منافسة لامين يامال على جائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، أكد رافينيا دعمه لزميله بشكل واضح، قائلًا: «بالنسبة لي الأمر واضح جدًا، وعذرًا للآخرين، لامين وبفارق كبير يجب أن يفوز بجائزة بالون دور».