قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 ملايين دولار وبونص.. تفاصيل صفقة خوان بيزيرا مع شباب الأهلي
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة: موقف مصر ثابت وداعم لمبدأ «الصين الواحدة»
القوات المسلحة السويدية: عملية مشتركة مع ألمانيا لتعزيز دفاعات بحر البلطيق
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية
3 ملايين مستفيد في 3 سنوات.. تفاصيل خطة الاتصالات لتوسيع التدريب على الذكاء الاصطناعي
الاتحادان المصري والنرويجي يفتتحان دورة تدريب كره القدم النسائية
حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران
القومي لحقوق الإنسان: حماية الأطفال رقميا لا تعني تقييد حقوقهم
نتنياهو في زيارة خاطفة لأمريكا.. لا لقاء مع ترامب وإلغاء مفاجئ لاجتماعه مع إيلون ماسك
2000 ناقلة وسفينة.. مسئول أمريكي: مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة
خبير: الخلافات الصينية الأمريكية هيكلية.. واللقاء المرتقب يحدد مسار العلاقات
ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ساحر كبير.. رافينيا: لامين يامال يستحق الكرة الذهبية وبفارق كبير عن الجميع

لامين يامال
لامين يامال
باسنتي ناجي

أشاد البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة الإسباني، بزميله الشاب لامين يامال، مؤكدًا أن موهبته تمنحه نفس الشعور الذي كان ينتابه عند مشاهدة رونالدينيو خلال فترة تألقه مع الفريق الكتالوني.

لامين يامال

وقال رافينيا، خلال تصريحات تلفزيونية: «كانت تلمع عيناي من رؤية رونالدينيو يلعب، وهو ما يحدث الآن مع لامين».

وأضاف: «لامين يمنحك سحرًا كبيرًا في الملعب، يمنحك أهدافًا، يمنحك تمريرات حاسمة، يمنحك ألقابًا».

وتابع لاعب برشلونة: «الناس تدفع أي شيء لرؤية لامين يلعب في الملعب، أنا أيضًا سأدفع ذلك، لكنني في الملعب لذا يمكنني الاستمتاع أكثر بكثير».

وعن منافسة لامين يامال على جائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، أكد رافينيا دعمه لزميله بشكل واضح، قائلًا: «بالنسبة لي الأمر واضح جدًا، وعذرًا للآخرين، لامين وبفارق كبير يجب أن يفوز بجائزة بالون دور».

يامين يامال برشلونه الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

كاظم الساهر

لإرضاء النساء.. كاظم الساهر يغير كوبلية أغنية "أتت" فى حفله بالقاهرة

محمد هشام عبية

بعض الألفاظ.. محمد هشام عبية يكشف تفاصيل اعتراض الرقابة على "عسل أحمر"| خاص

سامح حسين

مستشفى النجوم.. حسين الشريف يخضع لجراحة فى القلب.. وسامح حسين ممنوع عنه الزيارة.. وفيفي عبده في الجبس منذ أيام

بالصور

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد