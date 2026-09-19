الشرطة الفرنسية تقتل رجلا بعد إطلاقه النار وإصابة شرطي

أعلنت النيابة العامة في مدينة بوفيه شمال فرنسا، اليوم مقتل رجل في الثلاثينيات من عمره برصاص الشرطة أثناء محاولة توقيفه بعد أن شوهد في وقت سابق وهو يطلق عدة أعيرة نارية من مسدس أثناء قيادته دراجة نارية، فيما أصيب أحد أفراد الشرطة في ذراعه خلال الواقعة.

وأوضح المدعي العام في بوفيه نيكولا سيبت، في بيان، أن قوات الأمن توجهت إلى منزل الرجل الذي وصفته بأنه "مهدد" لمحاولة توقيفه، وأنها واجهت أثناء محاولتها دخول المنزل "إطلاق رصاصة أو عدة طلقات، أدت إلى إصابة شرطي في ذراعه".

وأضاف أن قوات الشرطة حاولت في البداية تحييد الرجل من بينها باستخدام مسدس الصعق الكهربائي «تيزر» إلا أنه كان «شديد الانفعال ومهدداً» واضطرت القوات إلى استخدام أسلحتها بعد تعرضها لإطلاق عدة أعيرة نارية.

ووفقاً للنيابة العامة، تولت أجهزة الإسعاف رعاية الرجل عقب إطلاق النار، إلا أنه توفي بعد ذلك بوقت قصير متأثراً بإصابته.

وكان الرجل قد شوهد في وقت مبكر من صباح اليوم، بحسب المعلومات الأولية، وهو يقود دراجة نارية في أحد شوارع المدينة ويطلق النار من مسدس، الأمر الذي دفع سكاناً إلى إبلاغ قوات الأمن، التي تدخلت لاحقاً في منزله لمحاولة توقيفه.

وقد فتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد تسلسل الأحداث.

