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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الباكستانية: وزيرنا أكد لـ«عراقجي» أن الحوار هو الحل لضمان أمن المنطقة

باكستان
باكستان
القسم الخارجي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعياتها على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صدر اليوم السبت، إن دار بحث مع عراقجي آخر التطورات في المنطقة، وشدد على أهمية ضمان استمرار إمدادات الطاقة، إلى جانب توفير ممر آمن وسريع للسفن التجارية، بالنظر إلى تأثير اضطراب حركة الملاحة على الدول النامية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الباكستاني أكد أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة القابلة للاستمرار لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى مواصلة الجهود السياسية في مواجهة التوترات المتصاعدة.

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة توترات مرتبطة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة، ولا سيما في ظل استمرار الاضطرابات التي تؤثر على حركة السفن التجارية وطرق نقل النفط والسلع، ما يثير مخاوف بشأن تداعياتها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وأكد الجانبان، وفق الخارجية الباكستانية، مواصلة التعاون والتنسيق الوثيق بشأن التطورات الإقليمية، كما اتفقا على عقد لقاء بينهما في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعكس الموقف الباكستاني تركيز إسلام آباد على المسار الدبلوماسي في التعامل مع أزمات المنطقة، بالتوازي مع اهتمامها بالحفاظ على أمن الملاحة واستمرار تدفق إمدادات الطاقة، باعتبارهما من الملفات التي تمتد تداعياتها إلى خارج نطاق الدول المتأثرة مباشرة بالتوترات.

وتزامن الاتصال مع تأكيد عراقجي، في تصريحات منفصلة، أن تحقيق الأمن المستدام في الشرق الأوسط يتطلب الحوار والتعاون وبناء الثقة بين دول المنطقة، في موقف يتقاطع مع الدعوة الباكستانية إلى تغليب المسار الدبلوماسي.

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