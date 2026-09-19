محافظ أسوان يكرم د. سيد حسن لترقيته إلى رئاسة الإدارة المركزية للخدمات بالمعاهد الأزهرية

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم الدكتور سيد حسن ، بمناسبة ترقيته لتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للخدمات والوسائل التعليمية (شئون المناطق) ، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية ، وذلك تقديراً لجهوده المخلصة ودوره فى خدمة العملية التعليمية الأزهرية، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح فى مهام عمله الجديدة .

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الدور الهام والهادف الذى يقوم به الأزهر الشريف ، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والإعتدال ، ودعم المنظومة التعليمية ، بما يسهم فى بناء أجيال واعية ومستنيرة وقادرة على تحمل مسئولياتها تجاه الوطن .

إشادة بما قدمه الدكتور سيد حسن لأبناء أسوان



وأشاد محافظ أسوان بما قدمه الدكتور سيد حسن خلال فترة توليه رئاسة منطقة أسوان الأزهرية من جهود متميزة لخدمة أبناء المحافظة والإرتقاء بمستوى العملية التعليمية ، مؤكداً أن ما تحقق من جهود يعكس الحرص على أداء الرسالة التعليمية والتربوية على الوجه الأكمل .

خير خلف لخير سلف .. إستمرار مسيرة العمل

ووجه المهندس عمرو لاشين التهنئة للدكتور سيد حسن بمناسبة توليه منصبه الجديد ، متمنياً له التوفيق والنجاح فى مواصلة مسيرة العطاء، وتحقيق المزيد من الإنجازات فى مجال العمل الأزهرى ، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إستمرار التعاون والتنسيق لخدمة الطلاب والإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

كما أعرب المحافظ عن تمنياته للقيادة الجديدة لمنطقة أسوان الأزهرية بالتوفيق فى أداء مهامها ، ومواصلة العمل بما يحقق المصلحة العامة ويخدم أبناء المحافظة ، مؤكداً أن تكريم المتميزين يأتى تقديراً لعطائهم وتحفيزاً لهم على مواصلة بذل المزيد من الجهد .

