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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع الإستعدادات لإنطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة " أيد واحدة " بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ومنسقى التحالف الوطنى ، إستعداداً لإنطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة " أيد واحدة " حيث يأتى ذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .

مبادرة " أيد واحدة ".. حزمة متكاملة من الدعم للأسر الأولى بالرعاية
وأوضح محافظ أسوان أن فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة تتضمن تنفيذ عدد من القوافل المتكاملة التى تقدم حزمة متنوعة من الخدمات والمساعدات، تشمل الحماية الإجتماعية والدعم الغذائى، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية ، فضلاً عن تقديم المساعدات للغارمين والغارمات والحالات الإنسانية بما يساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

تنسيق متكامل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
وفى هذا الإطار، عقد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ إجتماعاً تنسيقياً مع عمرو مجدى مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ولؤى حسين الطحطاوى مسئول فروع التحالف بالمحافظات ، وأحمد العربى عضو الأمانة الفنية للتحالف ، وذلك بحضور ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، وممثلى المؤسسات المشاركة فى المبادرة .

التحالف

وشهد الإجتماع إستعراض مختلف الترتيبات والتنسيقات الخاصة بتنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة " أيد واحدة "، وبحث آليات تحقيق الإستفادة القصوى من القوافل والخدمات المستهدفة ، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات والمؤسسات المشاركة، بما يضمن وصول أوجه الدعم إلى مستحقيها فى المناطق والفئات المستهدفة .

13 مؤسسة وطنية تشارك فى تقديم الخدمات المتكاملة
وتتضمن القوافل المستهدفة مشاركة نحو 13 مؤسسة وطنية، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين، تشمل الخدمات الطبية والعلاجية بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب تنفيذ برامج التنمية والتمكين الاقتصادى، وتنمية المهارات والتدريب على الحرف اليدوية وريادة الأعمال وبناء القدرات، بما يساهم فى دعم الأسر المستهدفة وتحسين أوضاعها الإقتصادية وتعزيز قدرتها على توفير مصادر دخل مستدامة .

دعم التعليم والتوعية والأنشطة المجتمعية
كما تشمل فعاليات المبادرة دعم العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين، وتنظيم عدد من الكرنفالات والإحتفالات والأنشطة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للتوعية فى العديد من المجالات الحياتية، بما يحقق التكامل بين الجوانب الإجتماعية والصحية والتعليمية والإقتصادية، ويعزز من أثر المبادرة فى خدمة المواطنين بالمناطق المستهدفة .

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