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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | إزالة تعديات وحملات بيطرية.. وتطهير شبكات الصرف الصحى بقرى إدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 18/9/2026 أحداث متنوعة. 

تتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان فى تنفيذ أعمال التحصين والترقيم والتوعية البيطرية بما يدعم منظومة الوقاية والحفاظ على الثروة الحيوانية ، وتعزيز إجراءات الصحة العامة بالمحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ إستراتيجية الدولة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وحماية الثروة الحيوانية ، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمتابعة من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وإشراف الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان .

https://www.elbalad.news/7111364

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية ولقائه الجماهيرى مع أهالي مركز ومدينة إدفو مطلع الأسبوع الجارى بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف أعمال التطهير لشبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي، وخاصة بالمناطق التى تمثل نقاطاً ساخنة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة لها، وذلك بهدف رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من أى معاناة قد يتعرض لها المواطنين .

خطة عاجلة لتطهير النقاط الساخنة بإدفو

وفي هذا الإطار، أوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان ، فقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل ، وتم وضع خطة تنفيذية متكاملة لتنفيذ أعمال تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحى خلال الفترة من 15 سبتمبر الجارى وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن تشمل الخطة عدداً من المناطق والنقاط الساخنة التى تحتاج إلى أعمال تطهير ورفع كفاءة مع استكمال باقى المناطق تباعاً عقب انتهاء المدة المحددة.

https://www.elbalad.news/7111317

جهود متنوعة 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج المرحلة الحالية، والتى تم تنفيذها خلال الفترة من 29 أغسطس الماضى ، وحتى 18 سبتمبر الجارى، ضمن الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة المحافظة للتصدى بكل حسم لمختلف صور التعديات والمخالفات .

ويأتى ذلك فى ختام فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حق الدولة والشعب .

وأسفرت جهود المرحلة الأولى من الموجة الـ30 حتى الآن عن إزالة 579 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، بإجمالى مساحة بلغت نحو 181 ألفاً و487 م2، بالإضافة إلى إزالة 72 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 127.5 فدان، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها والتعامل الفورى مع أى مخالفات.

https://www.elbalad.news/7111552

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