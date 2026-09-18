خطة تنفيذية متكاملة لتطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي بالنقاط الساخنة في أسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية ولقائه الجماهيرى مع أهالي مركز ومدينة إدفو مطلع الأسبوع الجارى بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف أعمال التطهير لشبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي، وخاصة بالمناطق التى تمثل نقاطاً ساخنة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة لها، وذلك بهدف رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من أى معاناة قد يتعرض لها المواطنين .

خطة عاجلة لتطهير النقاط الساخنة بإدفو

وفي هذا الإطار، أوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان ، فقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل ، وتم وضع خطة تنفيذية متكاملة لتنفيذ أعمال تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحى خلال الفترة من 15 سبتمبر الجارى وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن تشمل الخطة عدداً من المناطق والنقاط الساخنة التى تحتاج إلى أعمال تطهير ورفع كفاءة مع استكمال باقى المناطق تباعاً عقب انتهاء المدة المحددة.

جهود متنوعة

تشمل عددا من المناطق والقرى بإدفو



وتتضمن أعمال التطهير مناطق خط جسر أبو نصر والمطحن، وخط شارع المركز، وخط المهاجرين قبلى، وخط شارع الجيش، وخط الفنية والعراجين، وقرية كلح الجبل، ومدرسة اللغات، والكشاف والكروم، فضلاً عن خط قرية العطوانى وشارع الكنيسة، وقرية المملحة، وخط الكورنيش، وقرية حاجر القنان، ونجع هلال وكلح الكرنك، وعمارات الآثار، وشارع الصنايع والعطاياب، وخط طريق مرشح الشيخ محمود، وخط الكروم، وقرية الحمام .

استمرار أعمال التطهير بشكل متتابع

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أن تنفيذ هذه الأعمال يأتى فى إطار الإستجابة السريعة لتوجيهات محافظ أسوان، والعمل على رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمناطق الأكثر احتياجاً، مع استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لضمان الانتهاء من الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد ، موضحاً بأنه سيتم إستكمال أعمال التطهير بالمناطق المتبقية بشكل متتابع عقب انتهاء المرحلة الحالي ة، بما يضمن الوصول تدريجياً إلى مختلف المناطق المستهدفة وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين .

