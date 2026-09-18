آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027.. الخطوات ورابط الدفع

تتجه انظار الفائزين بقرعة الحج نحو معرفة آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027، وذلك فور إعلان النتيجة الرسمية واختيار 12 ألف حاج، وذلك لضمان استكمال الإجراءات المبكرة وتأكيد الحجز رسمياً قبل انتهاء المدة المحددة من الجهات المعنية، تفادياً لاستبدال الفائزين بالبدلاء، مما يجعل المسارعة بالدفع أولوية قصوى لكل فائز هذا العام.

آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال بيان رسمي، عن بدء سداد الأشخاص الفائزين في القرعة، تكلفة الحج حتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وزيرة التضامن

وحددت الوزارة، ذلك من خلال البريد المصري، أو أحد البنوك الحكومية التالية: « بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة»، وذلك لاستكمال كافة الإجراءات التنفيذية.



قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027

أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بفرص حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م.

حج القرعة

وشهدت إجراءات القرعة حضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثلي قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

طرق الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026

يمكن للمتقدمين معرفة نتيجة القرعة وموقفهم من خلال البوابة المصرية الرسمية الموحدة للحج، وذلك إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الحجاج

- الدخول إلى البوابة المصرية الرسمية الموحدة للحج.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

- كتابة رقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومي.

- إدخال رموز التحقق الظاهرة على الشاشة.

- اضغط على «بحث» لعرض نتيجة القرعة ومعرفة موقف المتقدم من حج الجمعيات الأهلية.



أسعار حج الجمعيات الأهلية 2027

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد، والتي تم تقسيمها إلى 3 مستويات، مع توفير الوجبات الغذائية ضمن تكلفة كل برنامج، وجاءت الأسعار كالتالي:

اسعار الحج

-المستوى الأول: 480 ألف جنيه، شامل الوجبات.

-المستوى الثاني: 300 ألف جنيه، شامل الوجبات.

-المستوى الثالث: 255 ألف جنيه، شامل الوجبات.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط للراغبين في التقديم ضمن حج الجمعيات الأهلية 2027، أبرزها أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية مقيدة قبل 1 يوليو 2026، وألا تكون هناك دعاوى قضائية لحل الجمعية أو إحالتها للنيابة العامة.

حجاج الجمعيات الاهلية

يشترط أن يكون المتقدم عضوًا بالجمعية العمومية ومسددًا للاشتراك السنوي، أو عضوًا بمجلس الأمناء أو من المؤسسين بالنسبة للمؤسسات، إضافة إلى ألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته، مع التحقق من ذلك للفائزين عبر شهادة التحركات.

كما يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في 28 يناير 2027، باستثناء مرافق أحد الوالدين الذي لا يقل عمره عن 18 عامًا.

لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات الأقل من 45 عامًا، بينما يلزم وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، وكذلك لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية إذا أثبت التقرير الطبي حاجتهم إلى مرافق من نفس الجنس.

حجاج بيت الله

تشترط الوزارة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم، مع منع التسجيل في أكثر من جهة للحج سواء الجمعيات الأهلية أو السياحة أو قرعة وزارة الداخلية، ويُعتد بأول طلب مسجل على البوابة الموحدة للحج.