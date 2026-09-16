محافظ أسيوط يهنئ 322 حاجًا من أبناء المحافظة بفوزهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية

هنأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، 322 حاجًا من أبناء المحافظة بمناسبة فوزهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين،

وأوضح المحافظ أن الحجاج الفائزين موزعون على مستويين من مستويات الحج المعتمدة، بواقع 276 حاجًا بالمستوى الثاني، و46 حاجًا بالمستوى الثالث، بإجمالي 322 حاجًا من أبناء محافظة أسيوط، مقدمًا خالص التهنئة للفائزين وأسرهم، داعيًا الله أن ييسر لهم أداء المناسك، وأن يجعلها رحلة إيمانية مباركة.

ووجه اللواء محمد علوان مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة حسن عثمان وكيل وزارة التضامن بأسيوط بمتابعة إجراءات استكمال المستندات الخاصة بالحجاج الفائزين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم والرد على استفساراتهم، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد والضوابط المنظمة لموسم حج الجمعيات الأهلية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات واستكمال ترتيبات السفر في التوقيتات المحددة مشيرًا إلى بدء سداد الرسوم المقررة اعتبارًا من صباح الأربعاء، واستمرار السداد حتى الخميس 24 سبتمبر الجاري.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحجاج الفائزين بصورة منظمة، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم أبنائها وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يمكنهم من أداء مناسك الحج في أجواء آمنة وميسرة.

وتأتي إجراءات استكمال المستندات عقب إعلان نتائج القرعة واختيار الحجاج المستحقين لأداء الفريضة، لتبدأ مرحلة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالموسم، تمهيدًا لاستكمال ترتيبات السفر وأداء مناسك الحج، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لحج الجمعيات الأهلية.