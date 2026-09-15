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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 51 حالة تعد ومخالفة ضمن الموجة الـ30

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 51 حالة تعدي ومخالفة خلال الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمراكز والقرى، ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات، مؤكدًا استمرار التعامل بكل حسم مع جميع أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي جرى تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 2847 متر مربع، وذلك في إطار المستهدفات المحددة لأعمال الموجة الحالية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تعاملت كذلك مع مخالفات البناء، حيث تم تنفيذ 4 حالات إزالة لمباني مقامة دون ترخيص على مساحة إجمالية بلغت 260 متر مربع، فضلًا عن إزالة حالتين من المتغيرات المكانية بمساحة 18 سهم، إلى جانب إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 10 قراريط و8 أسهم، وذلك لمنع التوسع في البناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم من خلال تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية وجهات الولاية، مع الدفع بالمعدات والإمكانات اللازمة، وتذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا ضرورة إزالة التعديات حتى مستوى سطح الأرض، بما يضمن عدم إعادة استغلال المواقع المخالفة أو البناء عليها مرة أخرى.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها دون تهاون، مع الالتزام بتنفيذ المستهدفات وفقًا للبرنامج الزمني المحدد للموجة الـ30، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، فضلًا عن متابعة المواقع التي جرى تنفيذ الإزالات بها لمنع عودة التعديات مجددًا.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على مقدرات الدولة والرقعة الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة أو محاولات للتحايل على القانون، وستواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

أسيوط إزالة 51 حالة تعدي الموجة الـ30 للإزالات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية مخالفات البناء

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