برلماني: زيارة بن سلمان لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي مع السعودية

أشاد هاني شحاتة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية ، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وما تمثله من ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقال المهندس هاني شحاتة، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي يؤكد حرص القيادة السياسية في البلدين على مواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية من تعاون وتنسيق مشترك في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز الطابع السياسي إلى شراكة متكاملة تقوم على المصالح المشتركة والروابط التاريخية والشعبية الراسخة.

زيارة ولي العهد السعودي

وأضاف أن مصر كانت وستظل سندًا لأشقائها العرب، انطلاقًا من إيمانها بأن قوة المنطقة واستقرارها يرتبطان بتعزيز التعاون والتكامل بين دولها، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر، وأن التنسيق المستمر بين البلدين ينعكس بصورة إيجابية على القضايا العربية والإقليمية ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد عضو مجلس النواب أن المباحثات المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي تمثل فرصة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدمًا، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانات كبيرة وفرص واعدة في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادي البلدين.

العلاقات المصرية السعودية

وأشار المهندس هاني شحاتة إلى أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد توسعًا أكبر في الشراكات بين مجتمعَي الأعمال المصري والسعودي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم خطط التنمية في مصر ويعزز حضور الاستثمارات السعودية في القطاعات الواعدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمار وبوابة مهمة للأسواق الإقليمية والأفريقية.

واختتم بالتأكيد على أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تحمل رسائل إيجابية مهمة، ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما كذلك على الصعيد الاقتصادي والتنموي، متطلعًا إلى أن تسهم نتائج الزيارة في فتح آفاق جديدة أمام التعاون المشترك، وتحويل العلاقات المتميزة بين البلدين إلى المزيد من المشروعات والشراكات التي تحقق مصالح الشعبين المصري والسعودي وتدعم مسيرة التنمية في البلدين.