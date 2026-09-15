السياحة تنظم ورش العمل للتعريف بتطويرات منصة «رحلة»

تنظم وزارة السياحة والآثار سلسلة من ورش العمل للعاملين المختصين بالتعامل مع منصة «رحلة» بالمواقع الأثرية والمتاحف في مختلف المحافظات، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتهدف ورش العمل إلى التعريف بالتطويرات التقنية والتنظيمية التي تم تنفيذها وإطلاقها ضمن المرحلة الثانية من المنصة، وشرح آليات التشغيل والخدمات الجديدة، إلى جانب استعراض لائحة السلوك والانضباط المنظمة للزيارات المدرسية وآليات تطبيقها.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أهمية هذه الورش في توحيد إجراءات وآليات التعامل مع منصة «رحلة» بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في رفع كفاءة تنظيم الرحلات المدرسية، وضمان الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لها، وتحسين تجربة الطلاب خلال زيارتهم.

كما وجه بضرورة أن يصاحب إطلاق الخدمات والمنظومات الرقمية الجديدة تواصل مباشر ومستمر مع المستخدمين والأطراف المعنية، للتعريف بآليات التشغيل والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والاستفادة منها في التطوير المستمر للخدمات، بما يتماشى مع متطلبات العمل ويدعم جهود التحول الرقمي في قطاعي السياحة والآثار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أنه تم تنظيم أولى ورش العمل بالمتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة المختصين بالتعامل مع منصة «رحلة» بالمواقع الأثرية والمتاحف بمحافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، فيما عُقدت الورشة الثانية بمحافظة القاهرة بمشاركة المختصين من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والشرقية والغربية.

وأضاف أنه من المقرر مواصلة تنظيم الورش خلال الفترة المقبلة، حيث تُعقد الورشة الثالثة بمحافظة الأقصر للمختصين بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر، تليها ورشة بمحافظة أسوان للمختصين بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، على أن تختتم السلسلة بورشة خامسة بمحافظة المنيا بمشاركة المختصين من محافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد.

وأوضح أن ورش العمل تتضمن شرحًا عمليًا لأبرز التطويرات التي شهدتها منصة «رحلة» في مرحلتها الثانية، وآليات الاستفادة من الخدمات والخصائص الجديدة، إلى جانب التعريف بلائحة السلوك والانضباط ومناقشة آليات تطبيقها خلال الرحلات المدرسية، فضلًا عن الرد على استفسارات العاملين وتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يسهم في مواصلة تطوير المنظومة، مشيراً إلى أنه سبق تنظيم ورش عمل عبر تقنية الاتصال المرئي (Video Conference) لمنسقي الرحلات المدرسية بالمدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والأزهرية على مستوى الجمهورية، تم خلالها شرح إجراءات التسجيل على المنصة والحصول على حساب المستخدم وكلمة المرور وآليات استخدامها، إلى جانب الرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من منصة «رحلة» في يوليو الماضي، متضمنة عددًا من التطويرات التقنية والتنظيمية لرفع كفاءة منظومة الحجز وتنظيم الزيارات وفقًا للطاقة الاستيعابية للمواقع الأثرية والمتاحف، إلى جانب تطبيق لائحة السلوك والانضباط المعتمدة من مجلسي إدارة المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري الكبير، والجاري اعتمادها من مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما شملت التطويرات إتاحة الحجز الإلكتروني المجاني للمدارس الأزهرية، ونشر دليل استخدام المنصة ولائحة السلوك والانضباط، وتوفير وسائل للتواصل مع الدعم الفني، فضلًا عن تفعيل خاصية الحظر الإلكتروني للمستخدمين المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة.

وقد حضر ورش العمل السيدة آلاء سمير مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للتحول الرقمي، والدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري بالمجلس الأعلى للآثار، والسيد أحمد سعيد رئيس قطاع السياحة بشركة E-Finance المنفذة لمنصة «رحلة».