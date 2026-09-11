السياحة تطلق المنظومة الإلكترونية CPS لشراء التذاكر المجمعة لزيارة الأثار والمتاحف

في إطار تَوجهات الدولة نحو التوسع في تطبيق منظومة المدفوعات غير النقدية، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، وحرصها على تطوير الخدمات المقدمة لشركات السياحة من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة، أطلقت الوزارة المنظومة الإلكترونية الجديدة لمدفوعات الشركات Corporates Payment System (CPS)، لميكنة خدمات الدفع والتحصيل الخاصة بشراء التذاكر المجمعة للمواقع الأثرية والمتاحف من جانب شركات السياحة المرخصة.

حجز وشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة حجز وشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، ورفع كفاءة التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس إيجابًا على تجربة السائحين والزائرين ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وتتيح منظومة CPS لشركات السياحة المرخصة شراء التذاكر المجمعة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف وسداد قيمتها إلكترونيًا، سواء من خلال التحويلات البنكية المباشرة أو باستخدام البطاقات المصرفية، عبر منظومة إلكترونية مؤمنة ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن أي مكان، بما يضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات.

كما تسهم المنظومة الجديدة في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وتبسيط إجراءات الحجز والسداد، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب الحد من التكدس أمام منافذ بيع التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل السياحي والأثري، مشيرًا إلى أن إطلاق منظومة CPS يأتي ضمن خطوات عملية تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا في رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام القطاع السياحي.

وأضاف أن المنظومة الجديدة توفر لشركات السياحة آلية أكثر مرونة وسرعة لإدارة عمليات شراء وسداد قيمة التذاكر المجمعة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة التشغيل، مؤكدًا على أن الوزارة تحرص، عند تطوير خدماتها الرقمية، على الاستماع إلى احتياجات القطاع السياحي والتعرف على التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأشار الوزير إلى أن تطوير الخدمات المقدمة لشركات السياحة لا يقتصر أثره على تحسين بيئة العمل داخل القطاع فحسب، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على جودة التجربة السياحية، من خلال تسهيل وتنظيم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف والحد من الإجراءات التي قد تستغرق وقتًا أو تتسبب في تكدس الزائرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار خطة المجلس لتطوير وميكنة منظومة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، ولا سيما منظومة التذاكر، بما يسهم في تحسين إدارة حركة الزيارة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين وشركات السياحة.

وأوضح أن التوسع في الحلول الرقمية وغير النقدية يسهم في إحكام منظومة التحصيل وتعزيز الحوكمة، إلى جانب توفير بيانات أكثر دقة عن حركة الزيارة، بما يدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار ويساعد على تطوير مستوى الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بصورة مستمرة.

وأوضح الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن تطوير منظومة CPS تم تصميمها وفق أحدث معايير تجربة المستخدم، من خلال تقليل خطوات الحجز والشراء وتوفير واجهة استخدام مبسطة وسهلة، إلى جانب تطبيق معايير متقدمة للأمن السيبراني لحماية المعاملات المالية وضمان موثوقيتها.

وفي إطار التعريف بالمنظومة الجديدة وتيسير استخدامها، نظمت الوزارة، بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة E-Finance المنفذة للمنظومة، ورشة عمل تعريفية لممثلي شركات السياحة، تم خلالها استعراض منظومة CPS وشرح آليات استخدامها بصورة عملية، والتعريف بخطوات التسجيل وإنشاء حسابات المستخدمين، وآليات شراء التذاكر المجمعة وإتمام عمليات السداد الإلكتروني.

كما أتاحت ورشة العمل الفرصة أمام ممثلي شركات السياحة لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم والتعرف على آليات الدعم الفني المتاحة، بما يضمن سهولة الانتقال إلى المنظومة الجديدة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد الدكتور محمد شعبان حرص الوزارة على أن يصاحب إطلاق الخدمات والمنظومات الرقمية الجديدة تواصل مباشر مع مجتمع الأعمال وممثلي القطاع السياحي، بما يضمن التعريف بآليات التشغيل والاستماع إلى ملاحظات المستخدمين والاستفادة منها في التطوير المستمر للخدمات، بما يتماشى مع احتياجات القطاع ويدعم أهداف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.

وقد حضر ورشة العمل ياسر عفت رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار، و أحمد سعيد ورئيس قطاع السياحة بالشركة المنفذة لمنظومة CPS، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وممثلي شركات السياحة.

