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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية لبحث التعاون وتطورات الملف النووي الإيراني

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي يوم الخميس ١٠ سبتمبر  بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والوكالة، والتحضيرات الجارية للمؤتمر العام للوكالة، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك تطورات الملف النووي الإيراني.

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير للتعاون والتنسيق الوثيق بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعكس ما تتمتع به الشراكة بين الجانبين من عمق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذري، مثمناً الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة لمصر في إطار برنامج التعاون الفني.

كما ثمن الوزير عبد العاطي اختيار المدير العام للوكالة لخبير مصري لتولي منصب سكرتير أجهزة صنع السياسات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أن هذا الاختيار يعكس ما تحظى به الكفاءات والخبرات المصرية من تقدير وثقة على المستوى الدولي، ويؤكد إسهام الكوادر المصرية في مختلف مجالات عمل الوكالة.

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكدا أهمية مواصلة دعم المسار الدبلوماسي والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، لتجنيب مزيد من التوتر، والحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمى.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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