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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي

محافظ الأقصر يستقبل السفيرة نبيلة مكرم لبحث جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالمحافظة
محافظ الأقصر يستقبل السفيرة نبيلة مكرم لبحث جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالمحافظة
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والوفد المرافق لها، لبحث جهود التحالف بالمحافظة ومتابعة الأنشطة والمبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وضم وفد التحالف الوطني كلًا من حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والنائب أحمد إدريس، منسق فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالأقصر، وعمرو مجدي، مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف، وأحمد العربي، عضو الأمانة الفنية ومنسق قافلة التحالف بالأقصر.

وخلال اللقاء، اطلع محافظ الأقصر على نشاط فرع التحالف الدائم بالمحافظة، والجهود التي يتم تنفيذها في إطار المبادرات والبرامج المختلفة، كما استعرض الوفد الخطة الكاملة للمنافذ المزمع تشغيلها بالمحافظة، والتي تستهدف توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة الأولى بالرعاية.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود محافظ الأقصر في دعم وتيسير عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتحالف، بما يضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها، وتعظيم الاستفادة من المبادرات التي ينفذها التحالف لخدمة المواطنين.

ومن جانبه ، محافظ الأقصر أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لنجاح أنشطة التحالف ومبادراته على أرض المحافظة.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية  توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين المحافظة والتحالف الوطني وكافة مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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