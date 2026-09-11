محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العتيق بالعوامية

أدى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، صلاة الجمعة بالمسجد العتيق بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، وسط جموع المصلين، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوجود الميداني بينهم.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد إبراهيم جمعة، أمام وخطيب المسجد العتيق ، والتي تناولت موضوع «الإبداع والابتكار في العهد النبوي»، حيث استعرض عددا من النماذج والمواقف التي تعكس أهمية الإبداع وحسن التفكير والتخطيط والأخذ بالأسباب، مؤكدا أن العهد النبوي قدم نماذج رائدة في التعامل مع مختلف المواقف والتحديات، بما يؤكد قيمة العقل والفكر والابتكار في حياة الإنسان ،موضحًا أن الإبداع والابتكار يمثلان من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق التقدم وبناء المجتمعات، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الأجيال الجديدة على التفكير الخلاق، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في تقديم أفكار وحلول تسهم في خدمة المجتمع، مع التأكيد على أن الإسلام يحث على العلم والعمل وإتقان ما يقوم به الإنسان من مهام.

ويأتي أداء محافظ الأقصر لصلاة الجمعة بمسجد العتيق بالعوامية في إطار حرصه على التواصل المجتمعي وتعزيز الحضور الميداني، بما يتيح الاستماع بصورة مباشرة إلى المواطنين والتعرف على آرائهم واحتياجاتهم، بالتوازي مع متابعة جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ الأقصر على تبادل الحديث مع عدد من المواطنين والمصلين، والاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم، مؤكدا أهمية استمرار التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، والعمل على التعامل مع مطالبهم في إطار القواعد والإمكانات المتاحة، بما يعزز الثقة ويؤكد أن المواطن يمثل محور الاهتمام في مختلف جهود العمل التنفيذي.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، وفضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر ، والسادة التنفيذين ووكلاء الوزارات المختلفة.