«مداهم» أمام النيابة.. تفاصيل جديدة في قضية غسل 65 مليون جنيه

كشف مصدر قضائي مطلع عن استمرار التحقيقات في قضية غسل الأموال المتهم فيها التيك توكر المعروف باسم «مداهم»، مؤكدًا أن النيابة العامة تواصل فحص أوراق القضية والتحريات والتقارير المالية.

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وأوضح المصدر أن التحقيقات قد تتضمن استدعاء المتهم مجددًا لسماع أقواله ومواجهته بما تسفر عنه التحريات، مشيرًا إلى أن القرار بشأنه سيتحدد وفقًا لمجريات التحقيق، سواء بالاستدعاء أو الحبس على ذمة القضية، وصولًا إلى الإحالة للمحاكمة حال اكتمال الأدلة.

وكان «مداهم» أنهى مؤخرًا إجراءات إخلاء سبيله في إحدى القضايا السابقة، بعد قبول طلب جب العقوبة وإلغاء تنفيذ حكم حبسه 3 أشهر في قضية بث محتوى خادش للحياء.