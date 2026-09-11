بث مباشر.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى نيودلهي لحضور قمة البريكس

وصل قبل قليل الرئيس السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في قمة البريكس، وعرضت القناة الأولى وإكسترا بث مباشر للحظة الوصول.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر في قمة البريكس تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى عضوية التجمع في يناير ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول البريكس يوم ١٢ سبتمبر، وكذلك في الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء يوم ١٣ سبتمبر. كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول البريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.