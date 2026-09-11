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بث مباشر.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى نيودلهي لحضور قمة البريكس
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الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في قمة البريكس
الرئيس السيسي يصل نيهودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى نيودلهي لحضور قمة البريكس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

وصل قبل قليل الرئيس السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في قمة البريكس، وعرضت القناة الأولى وإكسترا بث مباشر للحظة الوصول.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر في قمة البريكس تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى عضوية التجمع في يناير ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول البريكس يوم ١٢ سبتمبر، وكذلك في الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء يوم ١٣ سبتمبر. كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول البريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.

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