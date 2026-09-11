وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من الشباب عن وظائف خالية برواتب مجزية خلال الفترة الحالية، خاصة فرص العمل التي توفرها الشركات في مجالات الأمن والحراسة والتشغيل والإدارة.

وأعلنت وزارة العمل عن مجموعة جديدة من فرص العمل بإحدى شركات خدمات الأمن والحراسة، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية، وتتضمن الوظائف المعلنة رواتب تصل إلى 30 ألف جنيه شهريا، إلى جانب عدد من المزايا والتأمينات للعاملين المقبولين.

وظائف

وتأتي هذه الوظائف في إطار جهود توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب في مختلف التخصصات، مع التوسع في إتاحة الوظائف أمام الباحثين عن العمل وتسهيل وصولهم إلى الشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة.

وظائف خالية

تتضمن فرص العمل المعلنة وظائف متنوعة بشركة لخدمات الأمن والحراسة، وتختلف الرواتب وفقا للمسمى الوظيفي والخبرة المطلوبة وطبيعة العمل.

وتشمل الوظائف المتاحة 15 وظيفة مدير موقع للعمل في كمبوند بمنطقة المعادي براتب يصل إلى 17 ألف جنيه شهريا.

كما تتضمن الوظائف 10 فرص لمسؤول عمليات براتب يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه شهريا، مع اشتراط وجود خبرة في مجالي الأمن والنظافة.

وتوفر الشركة كذلك 5 وظائف لأخصائي توظيف من الجنسين، براتب يتراوح بين 15 ألفا و20 ألف جنيه شهريا.

وتشمل فرص العمل أيضا 30 وظيفة مشرف أمن براتب يتراوح بين 9500 جنيه و10 آلاف و500 جنيه شهريا.

كما أعلنت الشركة عن توفير 800 وظيفة فرد أمن براتب يتراوح بين 7000 و8500 جنيه شهريا، وهو العدد الأكبر ضمن فرص العمل المعلنة.

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شروط التقديم على الوظائف

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط العامة للتقديم على فرص العمل الجديدة، حيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها.

كما تتراوح أعمار المتقدمين للوظائف بين 20 و50 عاما، مع اختلاف متطلبات الخبرة وفقا للمسمى الوظيفي وطبيعة المهام المطلوبة.

وتتوزع أماكن العمل بين عدد من المواقع في القاهرة والجيزة والمناطق الصناعية، وتشمل أكتوبر ومصنعا في العاشر من رمضان، إلى جانب كمبوند بمنطقة المعادي.

أماكن التقديم على وظائف الأمن

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف التوجه إلى مقر التقديم في القاهرة على عنوان 25 عمارات العبور بصلاح سالم بجوار محطة مترو أرض المعارض، مع تجهيز المستندات المطلوبة وفقا لإجراءات الشركة.

وتتيح هذه الفرص للراغبين في العمل بمجال الأمن والحراسة فرصة للالتحاق بوظائف متنوعة تتناسب مع المؤهلات والخبرات المختلفة، خاصة مع وجود عدد كبير من الوظائف المخصصة لأفراد الأمن.

مميزات وظائف شركة الأمن

يحصل المقبولون في الوظائف المعلنة على عدد من المزايا والحقوق الوظيفية، والتي تشمل توفير الوجبات والإقامة لبعض الوظائف وفقا لطبيعة ومكان العمل.

كما تتضمن المزايا التأمين الاجتماعي والتأمين الطبي الخاص، إلى جانب وجود زيادة سنوية للعاملين، فضلا عن الحصول على 4 أيام راحة.

وتختلف تفاصيل المزايا وفقا لطبيعة الوظيفة وموقع العمل واللوائح المنظمة داخل الشركة، على أن يتم توضيح التفاصيل للمتقدمين المقبولين وفقا لكل وظيفة.

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طرق التقديم على وظائف وزارة العمل

وأوضحت وزارة العمل أن التقديم على فرص العمل التي تتضمنها نشرة التوظيف يتم من خلال عدة قنوات، بما يتيح للباحثين عن العمل اختيار الطريقة الأنسب لهم.

ويمكن التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، كما يمكن التوجه إلى مديريات العمل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

وتتيح الوزارة أيضا إمكانية التواصل المباشر مع الشركات المعلنة عن الوظائف للتعرف على تفاصيل التقديم والمستندات المطلوبة ومواعيد المقابلات.

كما يمكن للراغبين في الحصول على فرص العمل متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل للاطلاع على الوظائف الجديدة التي يتم الإعلان عنها بصورة دورية، ومعرفة شروط كل وظيفة ومواعيد وطرق التقديم الخاصة بها.

وتستهدف هذه الجهود توفير فرص عمل متنوعة أمام الشباب، وربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يساعد على زيادة معدلات التشغيل وإتاحة وظائف مناسبة لمختلف المؤهلات والخبرات.