محافظ الوادي الجديد تتابع اختبارات المتقدمين للتعاقد على وظائف إمام وخطيب ومدرس

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، انتظام سير أعمال اختبارات المتقدمين لشغل وظائف إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ضمن مسابقة التعاقد لعام 2026م، والتي تُجرى بالمركز الإقليمي لتنمية القدرات التابع لمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، على مدار يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة متقدمين من مختلف محافظات قطاع الصعيد، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

خلال جولتها، حرصت المحافظ على لقاء عدد من المتقدمين، والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعرف على مدى انتظام الإجراءات ومراحل الاختبار بما يشمل توفير بيئة اختبارية تضمن تكافؤ الفرص وسلامة الإجراءات، موجهةً بمواصلة تكثيف جهود المتابعة ورفع معدلات الأداء والتنسيق بما يضمن حسن استقبال المتقدمين والالتزام بالضوابط المحددة، مع سرعة استكمال الأجهزة والمستلزمات الفنية اللازمة بالمركز، واستيفاء متطلبات التشغيل بالكفاءة المطلوبة.

كما وجهت بضرورة استمرار العمل على تطوير بيئة العمل ورفع الجاهزية الفنية والتشغيلية للمركز، بما يعزز قدرته على استضافة وتنفيذ الاختبارات الإلكترونية والبرامج التدريبية بكفاءة، ويدعم اضطلاعه بدوره الإقليمي في مجالات التقييم والتدريب وتنمية القدرات لمختلف الجهات والفئات المستفيدة بمحافظات قطاع الصعيد.