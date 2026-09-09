حكيم زياش يصل البرازيل تمهيدًا للانضمام إلى بوتافوغو

وصل النجم المغربي حكيم زياش إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي بوتافوغو، وسط استقبال جماهيري كبير من أنصار النادي.

ومن المنتظر أن يخضع زياش للإجراءات النهائية قبل توقيع عقده رسميًا مع بوتافوغو، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق البرازيلي.

ويأتي انتقال زياش إلى بوتافوغو بعد تجربة مع الوداد المغربي، حيث شارك خلال الموسم الماضي في 16 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.

ويمتلك اللاعب المغربي صاحب الـ33 عامًا مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له اللعب مع أياكس وتشيلسي وجالطة سراي، كما توج مع الفريق اللندني بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021.

وتترقب جماهير بوتافوغو إتمام التعاقد رسميًا مع زياش، في صفقة تعد من أبرز تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.