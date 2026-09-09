لماذا هاجمت الجماهير هشام نصر؟.. مفاجأة بشأن كواليس الأزمة

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس هجوم قطاع من جماهير نادي الزمالك على هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، خلال مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة، موضحًا أسباب تركيز الجماهير عليه دونًا عن باقي أعضاء المجلس.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «الكلام المظبوط» عبر راديو أون سبورت، إن هشام نصر يعد المسؤول الأول عن ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك منذ الموسم الماضي، وهو ما جعله هدفًا مباشرًا لانتقادات الجماهير في ظل الأزمات التي واجهها الفريق.

وأوضح حتحوت: «لأنه هو المسؤول الأول عن ملف الكرة من الموسم اللي فات، وده جمهور كرة، فلما يبقى عنده مشاكل في الفلوس، مشاكل في القيد، مشاكل في الصفقات، بيبص للمسؤول الأول وبيهاجمه».

وأشار إلى أن أحد أسباب غضب الجماهير تجاه هشام نصر يعود أيضًا إلى علاقته القوية بجون إدوارد، المدير الرياضي السابق لنادي الزمالك، موضحًا أنهما كانا يعملان معًا في العديد من الملفات والقرارات المتعلقة بفريق الكرة.

وأضاف: «المهندس هشام نصر هو الراجل اللي كان رفيق جون إدوارد، المدير الرياضي السابق في نادي الزمالك، فكانوا مع بعض في الأفكار، في الخطط، في فسخ التعاقد، في ضم اللاعبين، في استقدام المدرب الأجنبي، في بقاء المدرب المصري».

وتابع حتحوت، مشيرًا إلى الخلاف الذي سبق انطلاق الموسم الحالي بشأن استمرار معتمد جمال أو التعاقد مع مدرب أجنبي، أن هشام نصر وجون إدوارد كانا طرفًا في هذه الملفات.

وأوضح أن رحيل جون إدوارد أدى إلى ظهور جبهات داخل مجلس إدارة الزمالك، قائلًا: «برحيل جون إدوارد، تشكلت جبهات: جبهة فيها شخص منفرد هو هشام نصر، وجبهة فيها آخرون من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك».

وأكد حتحوت أن الجماهير، في النهاية، تنظر إلى هشام نصر باعتباره المسؤول الأبرز عن ملف كرة القدم، وهو ما جعله يتحمل الجزء الأكبر من الغضب الجماهيري.

وقال: «لكن يبقى مين اللي مسؤول عن الكورة قدام الجمهور؟ هشام نصر، فالجمهور هاجمه إمبارح».

وكشف حتحوت مفاجأة بشأن رد فعل هشام نصر عقب الهجوم الجماهيري، موضحًا أن نائب رئيس الزمالك يرى أن ما حدث ضده لم يكن عفويًا، وإنما جاء بتحريك من أشخاص داخل النادي يعارضون وجهات نظره.

وأضاف: «هشام نصر يرى إن اللي حصل إمبارح ده جاء مدفوعًا، مش فلوس، لا، مدفوعًا من ناس في النادي، من المعترضين على وجهات نظره، وده ما أحزنه».

وأشار حتحوت إلى أن هشام نصر فكر بالفعل في تقديم استقالته عقب هجوم الجماهير عليه، رغم أنه سبق أن تم مطالبته بالاستقالة أكثر من مرة وكان يرفض الأمر بشكل قاطع.

وأوضح: «فكر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك عليه. وعلى فكرة، كان اتطلب منه كتير: استقيل، استقيل، قالهم: مستحيل».

واستكمل: «بس إمبارح هو اللي فكر في إنه يستقيل، ومحدش قاله: مستحيل».

واختتم هاني حتحوت تصريحاته بالكشف عن أن هناك أشخاصًا تدخلوا لتهدئة هشام نصر وإقناعه بعدم اتخاذ قرار الاستقالة، لافتًا إلى أن ذلك جاء بعد حالة الغضب التي تعرض لها خلال مباراة أبو قير للأسمدة.

وقال حتحوت إن هشام نصر كتب عقب ذلك منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حمل كلمة «شكرًا»، في ظل الجدل المثار حول موقفه داخل النادي.