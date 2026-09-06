هاني حتحوت يطالب الزمالك بتوضيح سبب استبعاد سيف جعفر: المشكلة فين؟

تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن موقف سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الزمالك، وتدريبه بشكل منفرد بعيدًا عن الفريق، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاده، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى جميع عناصر قائمته خلال الموسم.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الكلام المظبوط»، إنه عندما بحث في الأمر، علم أن سيف فاروق جعفر عندما يسأل عن موعد عودته للتدريبات أو سبب استبعاده، يتم إبلاغه بأن «المشكلة مش معاك»، مع وعده بأنه سيحصل في وقت ما على فرصته مع الزمالك.

وأوضح حتحوت أن موقف اللاعب يثير علامات استفهام، خاصة عند النظر إلى قائمة الزمالك في بداية الموسم، مؤكدًا أن خط وسط الفريق ليس مليئًا بالنجوم بالشكل الذي يسمح بإبعاد بعض اللاعبين عن التدريبات الجماعية، في الوقت الذي يواجه فيه النادي صعوبة في إبرام صفقات جديدة.

وأشار إلى أن سيف فاروق جعفر، رغم عدم ظهوره بأفضل مستوياته خلال الموسم الماضي، سبق وأثبت أنه لاعب يمكنه منح الفريق عمقًا إضافيًا في القائمة، لافتًا إلى أن وجوده بين أسماء خط وسط الزمالك الحالية أمر منطقي.

وأضاف أن خط وسط الزمالك يضم آدم كايد، ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد، وفتوح، وأحمد ربيع، ومحمود جهاد، متسائلًا عن سبب عدم وجود سيف فاروق جعفر ضمن هذه المجموعة، خاصة أن الرؤية الفنية للمدرب أمر طبيعي، لكن يجب أن تكون الأسباب واضحة.

وتابع حتحوت: «طبعًا الرؤية الفنية أمر عادي جدًا، لكن الغريب إن حتى الكابتن معتمد جمال، لما بيتسأل، بيقول إن الموضوع مالوش دعوة بسيف جعفر. طيب، يبقى سيف فاروق جعفر ليه في المشهد ده؟»

وتساءل الإعلامي عن سبب استمرار اللاعب في التدرب منفردًا، إذا لم تكن هناك أزمة أو عقوبة بسبب واقعة محددة، قائلًا: «لو القصة مش سيف جعفر، ولو مفيش خناقة حصلت، ولو مفيش تجاوز حصل يعاقب عليه اللاعب بالاستبعاد، يبقى ليه اللاعب يُستبعد ويتمرن منفردًا؟»

وأكد حتحوت أن الحل الأفضل هو تجهيز اللاعب مع الفريق، حتى إذا لم يكن ضمن الحسابات الفنية في الوقت الحالي، مشددًا على أن وجوده في التدريبات الجماعية سيجعله جاهزًا عندما يحتاجه الجهاز الفني، بدلًا من خسارة جهوده طوال الموسم.

وأوضح أن بعض الأندية قد تتبع سياسة تقليل عدد اللاعبين في التدريبات بهدف السيطرة على المجموعة وتحقيق أفضل ناتج فني، معتبرًا أن ذلك يعد وجهة نظر فنية، لكن في هذه الحالة يجب توضيح الأمر بشكل صريح.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع أبناء النادي بتقدير، قائلًا إن استغلال كون اللاعب ابنًا للنادي ولا يفتعل المشكلات أمر غير مقبول، مشددًا على أن تدريب اللاعب منفردًا لا يمثل فقط مشكلة من الناحية الاحترافية، وإنما «إنسانيًا كمان أمر غير معقول وغير مقبول».