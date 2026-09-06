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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حمد ليس الأول.. قائمة شباب الزمالك خاضت فترات المعايشة| أسماء مفاجآة

محمد حمد
محمد حمد
القسم الرياضي

يواصل قطاع الناشئين بنادي الزمالك تقديم العديد من المواهب الشابة التي حصل بعضها على فرصة خوض فترات معايشة داخل أندية أوروبية في خطوة تهدف إلى اكتساب الخبرات والتعرف على طرق التدريب المختلفة

ويأتي أنس وائل مواليد 2005 ضمن أبرز المواهب التي خاضت تجارب معايشة أوروبية بعدما تواجد مع شتوتجارت الألماني وماجديبورج الألماني عام 2024.

كما خاض زياد أحمد فتحي مواليد 2007 فترة معايشة مع سيلتا فيجو الإسباني خلال عام 2024 في تجربة منحت اللاعب فرصة بمدرسة الكرة الإسبانية.

وسبق ذلك تجربة محمد عز الدين مواليد 2003 الذي خاض فترة معايشة مع ليجانيس الإسباني عام 2017 في واحدة من التجارب المبكرة للاعبي قطاع الناشئين بالزمالك مع الأندية الأوروبية.

أما أحدث التجارب فجاءت من خلال محمد حمد مواليد 2008 الذي توجه إلى البرتغال عام 2026 لقضاء فترة معايشة داخل صفوف بنفيكا البرتغالي في خطوة تعكس اهتمام الأندية الأوروبية بالمواهب المصرية الشابة.

وتكشف هذه التجارب عن استمرار توجه قطاع الناشئين بالزمالك نحو منح لاعبيه فرصًا للاحتكاك الخارجي بما يساعدهم على تطوير مستواهم واكتساب خبرات جديدة، مع الحفاظ على ارتباطهم بالنادي والاستفادة من تلك التجارب في مسيرتهم الكروية

الزمالك قطاع الناشئين فترة معايشة أوروبا محمد حمد

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