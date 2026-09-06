ماذا فعل الأهلي في ملف التجديدات؟.. وما هو القرار المنتظر لحسم الملفات المتبقية؟

تحولت خريطة عقود لاعبي الأهلي خلال الأسابيع الأخيرة إلى ورشة عمل حقيقية داخل القلعة الحمراء في ظل رغبة إدارة النادي في حسم مستقبل عناصر الفريق مبكرًا وتجنب الدخول في حسابات الأشهر الأخيرة من عقود اللاعبين خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

ولم تقتصر تحركات الأهلي على أصحاب الأسماء الكبيرة داخل الفريق الأول وإنما امتدت لتشمل عددًا من المواهب والعناصر الشابة التي تمثل جزءًا أساسيًا من تصور النادي للمستقبل ليقطع النادي شوطًا كبيرًا في إعادة ترتيب ملف العقود وتأمين مجموعة من لاعبيه لعدة سنوات مقبلة.

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي فإن إدارة الكرة كثفت تحركاتها خلال الفترة الماضية لإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات من خلال عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات بالتنسيق مع وائل جمعة مدير الكرة وهو ما أسفر عن إتمام عدد كبير من التجديدات بينما لا تزال 3 ملفات تنتظر الإعلان عن الخطوة الأخيرة.

8 ملفات حُسمت داخل الأهلي

نجحت إدارة الأهلي حتى الآن في إغلاق 8 ملفات خاصة بعقود اللاعبين بعدما حصل النادي على توقيعات مجموعة من عناصر الفريق الأول إلى جانب عدد من اللاعبين الشباب.

وكان حسين الشحات من أبرز الأسماء التي حسم الأهلي استمرارها بعدما تم تمديد تعاقده لمدة موسمين ليستمر الجناح المخضرم داخل صفوف الفريق حتى عام 2028.

وجاء القرار في إطار الحفاظ على عناصر الخبرة خاصة أن الشحات يمثل أحد اللاعبين أصحاب التجربة الطويلة مع الفريق ويمتلك سجلًا حافلًا مع الأهلي على مدار السنوات الماضية.

طاهر محمد طاهر حتى 2029

وفي يوليو الماضي أغلق الأهلي ملف طاهر محمد طاهر بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تمديد التعاقد لمدة عامين ليصبح اللاعب مرتبطًا بالنادي حتى 2029.

إمام عاشور.. عقد طويل حتى 2030

وحصل ملف إمام عاشور على اهتمام خاص من إدارة الأهلي في ظل أهمية اللاعب داخل حسابات الفريق لتنتهي المفاوضات بالاتفاق على تمديد تعاقده حتى عام 2030.

وبذلك ضمن الأهلي بقاء أحد أبرز عناصر خط الوسط لفترة طويلة في خطوة تعكس تمسك الإدارة باللاعب ورغبتها في الحفاظ على العناصر التي تشكل العمود الفقري للفريق.

مروان عطية يلحق بإمام عاشور

ولم تمر ساعات طويلة على إعلان تجديد عقد إمام عاشور حتى حسم الأهلي ملفًا آخر داخل خط الوسط بعدما توصل إلى اتفاق مع مروان عطية لتمديد تعاقده حتى 2030.

وأصبح الثنائي بذلك مرتبطًا بالأهلي بعقود طويلة في ظل اعتماد الفريق على اللاعبين ضمن تركيبته الأساسية وهو ما يمنح الجهاز الفني والإدارة قدرًا أكبر من الاستقرار فيما يتعلق بمستقبل خط الوسط.

الأهلي لا ينسى عناصر المستقبل

التحرك الأهلاوي لم يتوقف عند نجوم الفريق الأول إذ وضعت الإدارة مجموعة من اللاعبين الشباب ضمن أولوياتها في محاولة للحفاظ على العناصر التي يمكن أن يكون لها دور أكبر مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار تم تمديد عقد كريم الدبيس حتى 2030 إلى جانب محمد عبد الله مع تعديل المقابل المالي في العقود بما يتناسب مع تصعيد الثنائي ووجودهما ضمن حسابات الفريق الأول.

كما نجح الأهلي في تأمين استمرار عمر سيد معوض بعدما تم تمديد عقده حتى 2030 ليواصل النادي سياسته في الحفاظ على المواهب وعدم السماح بدخولها الفترات الأخيرة من عقودها دون حسم مستقبلها.

مصطفى شوبير.. آخر الملفات المغلقة

وكان مصطفى شوبير آخر الأسماء التي أعلن الأهلي رسميًا تجديد عقودها حتى الآن بعدما أنهى النادي المفاوضات مع حارسه ومدد تعاقده حتى 2029.

وجاء الإعلان في الأول من سبتمبر ليغلق الأهلي بذلك واحدًا من الملفات التي شهدت نقاشات حول تفاصيل العقد الجديد ويضمن استمرار الحارس ضمن صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.

محمد هاني.. مفاوضات في الأمتار الأخيرة

ورغم إغلاق عدد كبير من الملفات لا تزال إدارة الأهلي تعمل على إنهاء بعض التجديدات وفي مقدمتها عقد محمد هاني وتسير المفاوضات بين الطرفين في اتجاه إيجابي مع وجود اتفاق على العديد من التفاصيل بينما تتركز المناقشات الحالية حول بعض البنود الخاصة بالعقد وعلى رأسها نسبة المشاركة والحوافز المالية.

ويتمسك الأهلي باستمرار الظهير الأيمن ضمن صفوفه خاصة في ظل أهمية اللاعب داخل حسابات الفريق وخبرته الطويلة مع النادي إلا أن الإعلان الرسمي عن التجديد لم يتم حتى الآن.

ياسر إبراهيم.. الرغبة مشتركة والتفاصيل تؤجل الحسم

ويأتي ياسر إبراهيم ضمن قائمة الملفات التي لم تغلق رسميًا حتى الآن في ظل رغبة متبادلة بين اللاعب والنادي في استمرار العلاقة.

وتدور المفاوضات حول المقابل المالي وبعض تفاصيل العقد الجديد مع وجود رغبة من جانب إدارة الأهلي في الوصول إلى صيغة ترضي اللاعب خاصة في ظل تمسكها باستمراره ضمن الخط الدفاعي للفريق.

وينتهي عقد ياسر إبراهيم بنهاية الموسم الحالي وهو ما يجعل حسم الملف خلال الفترة المقبلة أكثر أهمية بالنسبة لإدارة الأهلي تفاديًا لدخول اللاعب في مرحلة تسمح له بالتفاوض بحرية مع أندية أخرى.

كباكا.. موهبة على قائمة الأولويات

ويعد أحمد خالد كباكا ثالث الملفات التي تنتظر الحسم بعدما فتحت إدارة الأهلي باب التفاوض مع اللاعب بهدف تأمين استمراره ضمن مشروع النادي للمواهب الشابة.

وشهدت المفاوضات تقدمًا وتقاربًا في وجهات النظر على غرار ما حدث مع عدد من اللاعبين الشباب الذين جرى تمديد عقودهم مؤخرًا إلا أن الإعلان الرسمي عن إتمام الاتفاق لم يصدر حتى الآن.

وتولي إدارة الأهلي أهمية خاصة لملف كباكا باعتباره أحد العناصر التي يراهن عليها النادي مستقبلًا إلى جانب محمد عبد الله وكريم الدبيس وعمر سيد معوض.