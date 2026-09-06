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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلى: الاتفاق تم بدون شروط جزائية

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
رباب الهواري

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس تجديد عقده مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين سارت بشكل هادئ ولم تشهد أي أزمات، في ظل رغبة متبادلة في استمرار التعاون.

وأوضح «شوبير» أن الأمر كان محسومًا بالنسبة له منذ البداية، مشيرًا إلى أن المفاوضات اتسمت بالمرونة والتفاهم، وقال: «المفاوضات كان فيها أريحية، لأنك كده كده هتجدد وده أمر مفروغ منه».

وتطرق حارس الأهلي إلى طريقة إدارة النادي للمفاوضات، مؤكدًا احترامه الكامل لسياسة القلعة الحمراء في ملف العقود. 

وأضاف: «محدش يقدر يفرض على النادي حاجة تتعمل لأول مرة في التاريخ أو حاجة مختلفة، ودي وجهة نظر النادي وإحنا بنحترمها».

وأشار «شوبير» إلى أن الاتفاق النهائي تم دون وضع شروط جزائية أو أرقام استثنائية في عقده الجديد، مؤكدًا: «في الآخر جددنا بالاتفاق اللي إحنا متفقين عليه، من غير أي شروط جزائية أو أرقام أو أي حاجة».

ويؤكد تجديد العقد استمرار شوبير مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على حراسة مرمى الفريق والحصول على فرصة أكبر للمشاركة، بعدما أصبح أحد الخيارات المهمة في قائمة حراس القلعة الحمراء.

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