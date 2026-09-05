الأهلي يضع حارسي القناة وسيراميكا ضمن حساباته تحسبًا لرحيل مصطفى شوبير

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي وضعت الثنائي محمد شعبان، حارس مرمى فريق القناة، ومحمد علاء، حارس مرمى الجونة السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، ضمن حساباتها للتعاقد مع أحدهما خلال الفترة المقبلة تحسباً لرحيل مصطفى شوبير.

الأهلي يحدد بديل مصطفى شوبير

وأكد المصدر أن الأهلي يدرس تدعيم مركز حراسة المرمى تحسبًا لتمسك مصطفى شوبير بخوض تجربة الاحتراف الخارجي عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل إمكانية تلقيه عروضًا من أندية أوروبية بعد المستويات التي يقدمها مع الفريق.

وأوضح أن الجهاز الفني وإدارة الأهلي يحرصان على تجهيز أكثر من بديل في مركز حراسة المرمى، حتى لا يتأثر الفريق حال رحيل شوبير، مشيرًا إلى أن محمد شعبان ومحمد علاء يحظيان بمتابعة من جانب مسؤولي النادي، تمهيدًا للاستقرار على الحارس الأنسب حال الحاجة إلى التعاقد مع حارس جديد.

وشدد المصدر على أن تحرك الأهلي في هذا الملف لا يعني اتخاذ قرار برحيل مصطفى شوبير، وإنما يأتي ضمن خطة استباقية لتأمين مركز حراسة المرمى، خاصة أن موقف الحارس من الاحتراف الخارجي سيتحدد بشكل أكبر مع نهاية الموسم الجاري.

الأهلي يبحث عن حارس جديد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك إدارة القلعة الحمراء لدراسة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، تحسبًا لاحتمالية رحيل مصطفى شوبير لخوض تجربة الاحتراف الخارجي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إدارة الأهلي تضع ملف حراسة المرمى ضمن حساباتها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل احتمالية تلقي مصطفى شوبير عروضًا من أندية خارجية حال تألقه مع منتخب مصر خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يرغب في تأمين مركز حراسة المرمى تحسبًا لتمسك شوبير بخوض تجربة الاحتراف الخارجي، رغم قيام النادي مؤخرًا بتجديد عقد الحارس حتى عام 2029، في ظل الرغبة في الحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات المقبلة.