إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية–السويس أمام فايد

أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية–السويس الصحراوي أمام مدينة فايد، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وإصابات بالعمود الفقري وما بعد الارتجاج.

وشملت قائمة المصابين ولاء محمود السيد يونس، 45 عامًا، من فايد، باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد أيمن عبدالعزيز، 25 عامًا، من فايد، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأمينة إبراهيم عباس، 55 عامًا، من كسفريت، باشتباه كسر بالعمود الفقري والقدم اليمنى واشتباه خلع بالكتف الأيسر، وجرح بالقدم اليمنى بطول 5 سم وجرح بالكتف الأيسر بطول 2 سم، مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وإيمان رجب أحمد علي، 38 عامًا، من فنارة، باشتباه كسر بالعمود الفقري والساق اليمنى، مع كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد وليد يوسف محمد، 19 عامًا، من السساتر، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووليد أحمد محمد، 54 عامًا، من فايد، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وخالد وليد أحمد محمد، 20 عامًا، من فايد، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وناهد أحمد محمد، 54 عامًا، من فايد، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وضمت قائمة المصابين كذلك سعيد محمد جمعة، 45 عامًا، من فايد، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصالح السيد صالح، 60 عامًا، من فايد، باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وريهام سعيد محمد، 12 عامًا، من فنارة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف من الأنف، وعبدالله حسن سليم، 32 عامًا، من القصاصين، بجرح قطعي بطول 7 سم باليد اليمنى.

كما أصيبت أماني أحمد محمود سعيد، 45 عامًا، من فايد، باشتباه نزيف داخلي بالمخ، واشتباه كسر بالفخذين والذراع الأيمن، مع كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تجاه المصابين، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.