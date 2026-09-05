الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتفوق علي النصر 2-1 في الشوط الأول

أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على ضيفه النصر بنتيجة 2-1، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب «الإنماء» بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2026-27.

وقدم الاتحاد بداية قوية، بعدما نجح في هز شباك النصر مبكرًا عن طريق مهاجمه جورج إيلينيخينا، الذي سجل هدفين في الدقيقتين الرابعة والثانية والعشرين، ليمنح «العميد» أفضلية مريحة في بداية اللقاء.

وحاول النصر العودة إلى أجواء المباراة، وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 36، بعدما سجل أنجيلو غابرييل الهدف الأول للفريق، عقب تمريرة حاسمة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتستمر محاولات النصر لتعديل النتيجة، بينما يسعى الاتحاد للحفاظ على تقدمه والخروج بالنقاط الثلاث من القمة المرتقبة.