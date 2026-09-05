التعادل السلبي يحسم مباراة الفيصلي والحزم في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفيصلي والحزم، التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة أداءً هادئًا من جانب الفريقين، مع ندرة الفرص الهجومية وغياب الخطورة الحقيقية على المرميين، لتنتهي المواجهة دون أهداف.

وكان حارس مرمى الحزم، إبراهيم زايد، أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تألق في التصدي لتسديدة خطيرة من مهاجم الفيصلي ألكسندر مندي في الدقيقة 63، ليحافظ على نظافة شباكه ويساهم في خروج فريقه بنقطة ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

في المقابل، ارتفع رصيد الفيصلي إلى نقطتين، ليحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير، ويواصل رحلة البحث عن تحقيق انتصاره الأول في الموسم الحالي.