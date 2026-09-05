مثلث الرعب يقود هجوم النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2026-27.

تنطلق مباراة النصر والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «الإنماء» معقل فريق الاتحاد.

ويدخل النصر المواجهة بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية، في ظل امتلاكه كوكبة من النجوم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينجسلي كومان.

تشكيل النصر أمام الاتحاد اليوم:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، سالم النجدي.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل، سامو كوستا، كينجسلي كومان.

خط الهجوم: ساديو ماني، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو.