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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة الخدمة العسكرية خلف إطلاق النار بإسرائيل.. مسلح يستهدف الشرطة في نتانيا

مسلح يستهدف الشرطة في نتانيا بإسرائيل
مسلح يستهدف الشرطة في نتانيا بإسرائيل
فرناس حفظي

شهدت مدينة نتانيا الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، حادث إطلاق نار استهدف قوة من الشرطة في منطقة كريات هشارون، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تحييد المشتبه به، الذي أصيب بجروح خطيرة وحالته وُصفت بالحرجة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شوهد المشتبه به قبل إطلاق النار وهو يحمل سلاحا، فيما لا تزال خلفية الحادث غير واضحة حتى الآن، مع ترجيحات أمنية أولية بأنه لا يحمل دوافع قومية.

وأفادت الشرطة بأن قوات كبيرة من لواء المركز وصلت إلى موقع الحادث ومحيطه، فيما توجه قائد لواء المركز إلى المكان لمتابعة التطورات.

وقال سكان من المنطقة إنهم سمعوا رشقات من إطلاق النار، ما دفعهم إلى الفرار نحو منازلهم خوفًا من تعرضهم للأذى.

وأكدت نجمة داود الحمراء أن البلاغ بشأن إطلاق النار وصل إلى مركزها في الساعة 19:07، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والمسعفين تعاملوا مع المشتبه به الذي تم تحييده، دون تسجيل إصابات أخرى.

وبحسب التقديرات الواردة في التقرير، فإن المشتبه به قد يكون مصابًا بصدمة نفسية مرتبطة بالخدمة العسكرية.

من جانبه، دعا رئيس منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي إلى إجراء تحقيق شامل في ملابسات الحادث، معتبرًا أن الواقعة تسلط الضوء مجددًا على أوضاع الجنود الذين يواصلون مواجهة آثار ما مروا به خلال الخدمة العسكرية حتى بعد عودتهم من ساحات القتال.

مدينة نتانيا الإسرائيلية حادث إطلاق نار صدمة نفسية الخدمة العسكرية الجيش الإسرائيلي

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