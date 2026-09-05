وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة بكلية الآداب بجامعة طنطا حول دور التحول الرقمي في تحسين جودة الحياة الوظيفية

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة هناء عبد السميع النجار، الموظفة بهيئة الأوقاف المصرية، بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة طنطا، والتي جاءت بعنوان: «دور التحول الرقمي في تحسين جودة الحياة الوظيفية في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية».

وضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور خالد إبراهيم الفخراني، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة طنطا، المشرف على الرسالة ورئيس اللجنة، وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة طنطا، والأستاذة الدكتورة بدوية محمد البسيوني، أستاذ تقنية المعلومات بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب جامعة طنطا، عضوًا داخليًّا، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشًا خارجيًّا.

استهلت الباحثة هناء عبد السميع النجار المناقشة بكلمة أعربت خلالها عن خالص شكرها وتقديرها لأعضاء لجنة الإشراف والمناقشة، لما بذلوه من جهد علمي وما قدموه من ملاحظات وتوجيهات أسهمت في إخراج الرسالة بالصورة التي وصلت إليها، كما أعربت عن بالغ سعادتها وتشرفها بمشاركة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مناقشة رسالتها، موجهة الشكر لكل من أسهم في إعداد الدراسة ودعمها حتى خرجت في صورتها النهائية.

حلول علمية تسهم في خدمة المجتمع

ووجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري الشكر والتقدير إلى جامعة طنطا، ممثلة في رئيس الجامعة وقياداتها وأعضاء هيئة التدريس، كما وجه التحية إلى كلية الآداب وعميدها وأساتذتها، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكدًا أهمية البحث العلمي باعتباره أحد أهم روافد تطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها، ودوره في معالجة القضايا الواقعية وتقديم رؤى وحلول علمية تسهم في خدمة المجتمع.

ووجهت الدكتورة بدوية محمد البسيوني، عضو لجنة المناقشة والحكم، الشكر والتقدير إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على مشاركته في مناقشة الرسالة، وإلى رئيس جامعة طنطا وقيادات الجامعة وأساتذة كلية الآداب وجميع الحضور، معربة عن تقديرها للجهد العلمي المبذول في إعداد الرسالة.

وتناولت المناقشة مختلف المحاور العلمية والمنهجية للرسالة، التي تبحث دور التحول الرقمي في تحسين جودة الحياة الوظيفية في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، وما يرتبط بذلك من قضايا تطوير بيئة العمل، وتحسين الأداء، ورفع الكفاءة المؤسسية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها مؤسسات الدولة.

وشهدت المناقشة حوارًا علميًّا موسعًا بين أعضاء اللجنة والباحثة، تناول مختلف جوانب الدراسة من حيث الإطار النظري، والمنهج العلمي، والأدوات المستخدمة، والنتائج التي توصلت إليها، إلى جانب مناقشة العلاقة بين التحول الرقمي وجودة الحياة الوظيفية وسمات الشخصية، وما يمكن أن تسهم به نتائج الدراسة في تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء داخل المؤسسات.

وقدم أعضاء لجنة المناقشة والحكم عددًا من الملاحظات والتوجيهات العلمية الدقيقة، التي من شأنها إثراء الرسالة وتعزيز قيمتها البحثية، مشيدين بالجهد الذي بذلته الباحثة في إعداد الدراسة، وبأهمية الموضوع الذي تتناوله، لارتباطه باحتياجات التطوير المؤسسي في المرحلة الراهنة.

وقررت اللجنة منح الباحثة هناء عبد السميع النجار درجة الدكتوراة في الآداب، تخصص علم النفس، بتقدير مرتبة الشرف الأولى.