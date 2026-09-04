قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسل السيسي: ضوابط الحج السياحي تستند إلى الرقمنة وتشجع المنافسة والعلاقات التعاقدية
طبق الدش آخر ما تبقى من العقار المنهار في عزبة شاهين بالمنيا.. صور
ثغرة خطيرة تضرب واتساب.. صورك الخاصة تظهر قبل فتح الهاتف
الجوهري.. 14عاما على رحيل أيقونة التدريب المصرية
إجراء احترازي.. إخلاء المنازل المجاورة لعقار المنيا المنهار لحين رفع الأنقاض
نوبات موسيالا.. كومباني يوجه رسالة طمأنينة للجماهير
تكريم نجوم دراما رمضان في الدورة الــ 14 من مهرجان همسة.. صور
موقع التعميد.. أحدث ظهور لـ هالة صدقي مع أبنائها من الأردن
جامعة الأزهر تستجيب لاستغاثة ابنها مهند وتضعه تحت الرعاية الطبية الكاملة
نزل 10 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن
ميسي يثير جدلًا واسعًا بعد تلميح غير متوقع بشأن فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2026
لكل مُبتلى في رزقه.. 3 رسائل من خطيب المسجد الحرام عن مفاتيحه وأسبابه بالتفصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان
وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان
أحمد سعيد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالعاصمة الجديدة، سعادة السفير عماد الدين مصطفى، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدينية والثقافية، بما يدعم الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والسوداني.

وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

وأكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الأشقاء في السودان، وتوسيع آفاق التنسيق والتواصل في المجالات الدعوية والعلمية والتدريبية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب والارتقاء بمستوى التأهيل الدعوي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية التي توفرها أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات إعداد وتأهيل الدعاة، وبحث تنظيم برامج وفعاليات دعوية وعلمية مشتركة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين وزارة الأوقاف المصرية والجهات المختصة في السودان، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار عاصم أحمد حسن- المستشار الثقافي بالسفارة، والدكتور السيد عبد الباري- رئيس القطاع الديني، والأستاذ رفيق القاضي- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري الأوقاف وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان بالقاهرة سفير السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

صورة ارشيفية

الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يعطّل أدوات التتبع خشية استهداف قواته في الشرق الأوسط

رئيس الامارات

الإمارات تصدر عفوًا عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي بعد حكم بالسجن 10 سنوات

صورة أرشيفية

الـFBI يخترق شبكة تمويل حماس ويكشف آلاف المتبرعين ويصادر أكثر من 560 ألف دولار

بالصور

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد