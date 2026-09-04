الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا اليوم لأداء صلاة الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 16 مسجدًا في صلاة الجمعة اليوم الموافق 4 من سبتمبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء (3) مساجد جديدة ، وإحلال وتجديد (9) مساجد، و صيانة وتطوير (4) مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (181) مسجدًا من بينها (120) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (61) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14860) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 809ملايين جنيه.

المساجد المقرر افتتاحها في صلاة الجمعة اليوم

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها في صلاة الجمعة اليوم، بيانها كالتالي:

ففي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الدشطوطي – مركز سمسطا.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بكفر المنشية بمنشأة أبو عمر – مركز الحسينية؛ ومسجد عزبة زكريا بقرية نزلة العرين – مركز أبو كبير.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية الزهراء – مركز بلطيم؛ ومسجد فهمي العتيقي بقرية العتيقي – مركز مطوبس.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد العامر بقرية ببلاو – مركز ديروط؛ ومسجد الرحمن الغربي بقرية الحمام – مركز أبنوب.

تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية الزرابي – مركز أبو تيج.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد مقلد بعزبة مقلد بقرية بطن إهريت بالشواشنة – مركز يوسف الصديق.

وفي محافظة المنوفية:

تم إحلال وتجديد مسجد شعبان عفر بقرية ميت أبو الكوم – مركز تلا.

وفي محافظة الغربية:

تم إنشاء وبناء مسجد قباء بقرية كنيسة دمشيت – مركز طنطا.

وفي محافظة سوهاج:

تم إنشاء وبناء مسجد كاملة صقر المطيري بنجع عسكر بقرية بلصفورة – مركز سوهاج.

تم صيانة وتطوير مسجد الكواشف عرابة أبو عزيز بغرب المراغة بقرية الغريزات – مركز المراغة.

وفي محافظة الوادي الجديد:

تم صيانة وتطوير مسجد بلاط الشرقي – مدينة بلاط.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد محمد المهدي بقرية العشي – مركز الزينية.

وفي محافظة دمياط:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة – مركز الزرقا.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.