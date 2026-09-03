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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يبحث مع مفتي تنزانيا سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أ ش أ

بحث وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، اليوم الخميس، مع مفتي تنزانيا الشيخ الدكتور أبوبكر الزبير مبوانا، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ودعم العلاقات الدينية والعلمية والثقافية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تنزانيا الشقيقة.


تناول اللقاء مقترح إنشاء معهد لتعليم اللغات بالمركز الإسلامي المصري في تنزانيا، في ضوء ما يمثله المشروع من أهمية تعليمية وثقافية، وما يمكن أن يقدمه من إسهام في خدمة المجتمع التنزاني، على أن يركز المعهد على تعليم اللغتين السواحيلية والإنجليزية، باعتبارهما من أكثر اللغات انتشارًا في تنزانيا.


وأكد مفتي تنزانيا أهمية إنشاء المعهد، لما يمثله من إضافة نوعية إلى المجالين العلمي والتعليمي، مشيرًا إلى ما تزخر به تنزانيا من مراكز إسلامية وعلماء وطلاب علم، ولا سيما في منطقة تانجا، بما يهيئ بيئة مناسبة للاستفادة من هذا المشروع وتعزيز رسالته.


كما بحث الجانبان إمكانية إقامة المعهد في العاصمة دار السلام، ضمن مقر المركز الإسلامي المصري، بما يعزز دوره التعليمي والثقافي، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون العلمي والمعرفي بين البلدين، مع إمكانية دراسة إقامته بمدينة تانجا حال تعذر إنشائه في دار السلام.


يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير وتعزيز رسالة المركز الإسلامي المصري في دار السلام، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية في تنزانيا، بما يسهم في دعم التواصل الحضاري، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وخدمة قضايا العلم والثقافة، وترسيخ جسور التعاون بين الشعبين المصري والتنزانِي.

وزير الأوقاف مفتي تنزانيا فعاليات المؤتمر الدولي الإفتاء

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