التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. خطوات ضبط الهواتف

يبحث المواطنون عن موعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي 2026 مع اقتراب انتهاء المدة المحددة للعمل بالتوقيت الصيفي، وسط تزايد الاهتمام بموعد تغيير الساعة وكيفية ضبطها على الهواتف والأجهزة الإلكترونية، خاصة مع ارتباط التغيير بمواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل ومختلف الأنشطة اليومية.

التوقيت الشتوي

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي وفقا لأحكام القانون المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي، والذي حدد الفترة المقررة للعمل بهذا النظام سنويا، على أن يتم تغيير الساعة في الموعد المحدد قانونا مع انتهاء شهر أكتوبر.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026

وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وبذلك يكون يوم الخميس 29 أكتوبر هو آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي خلال عام 2026، لتبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي مع الساعات الأولى من يوم الجمعة.

تأخير الساعة 60 دقيقة

ومع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت المعتاد قبل تطبيق التوقيت الصيفي.

وعند حلول منتصف الليل وفقا للتوقيت الصيفي، يتم ضبط الساعة بتأخيرها ساعة كاملة، بحيث تتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء، لتبدأ بعدها مواعيد اليوم الجديد وفقا للتوقيت الشتوي.

لماذا يتم تغيير الساعة في مصر

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار، من خلال تقديم التوقيت خلال أشهر الصيف، بما يساعد على الاستفادة من فترة الإضاءة الطبيعية لفترة أطول من اليوم.

كما يرتبط تطبيق التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل معدلات استهلاك الكهرباء والوقود، من خلال الاستفادة من ساعات النهار في الأنشطة المختلفة.

التوقيت الشتوي

خطوات ضبط الساعة على الهواتف الذكية

يمكن للمواطنين الاعتماد على خاصية ضبط الوقت تلقائيا في الهواتف الذكية لتحديث الساعة وفقا للتوقيت الجديد، وفي حال عدم التحديث التلقائي يمكن ضبط الإعدادات يدويا.

ضبط الساعة على هواتف أندرويد

يمكن ضبط التوقيت على هواتف أندرويد من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار إعدادات إضافية أو Additional Settings، وبعدها الدخول إلى خيار الوقت والتاريخ أو Date & Time.

ويتم بعد ذلك تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيا، ثم إعادة تشغيل الهاتف للتأكد من تحديث الساعة وفقا للتوقيت الجديد، والضغط على حفظ لتأكيد الإعدادات.

التوقيت الشتوي

ضبط الساعة على هواتف iPhone

أما مستخدمو هواتف iPhone فيمكنهم ضبط الساعة من خلال فتح الإعدادات، ثم اختيار عام، وبعدها الدخول إلى خيار التاريخ والوقت.

ومن داخل الإعدادات يتم تفعيل خيار التعيين تلقائيا، ليقوم الهاتف بتحديث الوقت بصورة تلقائية وفقا للتوقيت المعتمد.

ويستعد المواطنون بذلك لاستقبال التوقيت الشتوي 2026 في مصر، مع ضرورة مراجعة إعدادات الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل موعد التغيير للتأكد من ضبط الساعة وتجنب أي اختلاف في المواعيد.