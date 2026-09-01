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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير علي الحفني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني
محمود زيدان

أكد السفير علي الحفني، سفير مصر الأسبق لدى بكين، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تأتي في توقيت مهم للغاية، خاصة أنها زيارة دولة، بما يتيح فرصة لإجراء مشاورات معمقة بين زعيمي الدولتين حول مختلف التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الوقت الحالي.

وأوضح الحفني، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «Ten»، أن قائمة الموضوعات المطروحة على أجندة مباحثات الرئيسين تشمل بالتأكيد مختلف التحديات التي تواجه مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أفريقيا وغرب أفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي يمكن بحثها خلال الزيارة، إلى جانب السعي إلى تنسيق المواقف والتأكيد على تعاون الدولتين خلال المرحلة المقبلة في التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات.

وأضاف أن مصر والصين تسعيان إلى العمل سويًا لإيجاد تسويات سياسية للأزمات القائمة، بالشكل الذي يمكّن من استعادة الاستقرار المفقود، خاصة في ظل حالة الفوضى التي أصبحت سائدة في المنطقة.

وأشار سفير مصر الأسبق لدى بكين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التشاور والتنسيق بين الدول ذات الثقل الإقليمي والدولي، من أجل التعامل مع الأزمات والتحديات القائمة، والدفع نحو حلول سياسية تسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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