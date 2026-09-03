مصطفى بكري : زيارة الرئيس الصيني لمصر جاءت في توقيت حساس ومهم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العلاقات المصرية الصينية تمتد لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، كما كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد»”، إن العلاقات بين القاهرة وبكين تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون والتنسيق، مؤكدًا أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات غير مسبوقة، في ظل المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر جاءت في توقيت حساس ومهم، في ظل هذه التطورات، مؤكدًا أن الزيارة تحمل أهمية كبيرة على صعيد تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.