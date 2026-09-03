أزمة مالية تهدد جيش الاحتلال .. شركات الدفاع الإسرائيلية تحذر نتنياهو من تأخير الميزانية

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الخميس، بأن رؤساء شركات الدفاع الإسرائيلية الكبرى حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن خطوط إنتاج بعض الذخائر قد تغلق خلال الشهر المقبل ما لم تتخذ الحكومة إجراءً فورياً لتمويل ميزانية الدفاع.

ميزانية الإنفاق الدفاعي

وفي رسالة يُزعم أنها سُلمت إلى نتنياهو في الأيام الأخيرة، أكد قادة صناعة الدفاع الإسرائيلية أن فشل وزارة المالية في تحويل 40 مليار شيكل (13.3 مليار دولار) الموعودة للإنفاق الدفاعي يعرض الأمن القومي للخطر.

ونُقل عنهم قولهم: "في غياب الأوامر ونظراً لعدم رغبة الحكومة في تقديم التزامات، فإننا نواجه إغلاق خطوط إنتاج بعض الذخائر خلال الشهر المقبل، بطريقة من شأنها أن تعيق قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على تنفيذ مهامه"، داعين إلى "اتخاذ إجراءات طارئة فورية" للحفاظ على الإنتاج.

خفض الإنفاق في جيش الاحتلال

وبحسب ما ورد، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد أيضاً لخفض الإنفاق لتجنب تجاوز ميزانيته، بما في ذلك خفض فوري لأيام الخدمة الاحتياطية ووقف إصلاح الدبابات وناقلات الجنود المدرعة التي تضررت خلال الحرب.

ويشير التقرير إلى أن عمليات شراء الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية وغيرها من الطائرات قد تتأخر أيضاً لسنوات.