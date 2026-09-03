مصطفى بكري: ندخل الصدام من أجل البلد.. وأحمد موسى وقف ضد الإخوان منذ زمن طويل

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مواقفه وتصديه لبعض القضايا يأتي بدافع الحرص على مصلحة مصر والدفاع عن الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أن أي شخص يمتلك معلومات أو أدلة ضد أي من المدافعين عن الدولة عليه التقدم بها إلى النائب العام.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد»”، إنه “أنا بدخل الصدام من أجل البلد، وأي حد عنده معلومة ضد أي حد بيدافع عن الدولة يتقدم ببلاغ للنائب العام”، مؤكدًا أن أبناء مصر ينتمون إلى هذا الوطن وأرضه، وأن مواقفهم تنطلق من حرصهم على بلدهم.

وتابع أن الإعلامي أحمد موسى وقف ضد جماعة الإخوان منذ فترة طويلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاختلاف معه في الرأي أمر طبيعي، لكن يجب أن يكون هذا الاختلاف في إطار الاحترام ودون تجاوز، و"إحنا مع الدولة المصرية شاء من شاء وأبى من أب".

ووجّه بكري رسالة إلى الإعلامي نشأت الديهي، مؤكدًا أن الصحفيين والإعلاميين الوطنيين، يخوضون معركة خلف القوات المسلحة والشرطة، دفاعًا عن قضايا الوطن.

القضية الفلسطينية

وأضاف أن هذه المواقف تأتي دفاعًا عن الوطنية والقضية الفلسطينية والقومية العربية، وكذلك عن قيم الشرف والنزاهة، في مواجهة الفاسدين.