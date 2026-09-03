مصطفى بكري : العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه في عام 2014 زادت العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصين، مشيرا إلى أنه تم ذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ بكين، وقد تم بحث سبل التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد»”، إنه تم تدشين منطقة أعمال مركزية، إضافة إلى المصانع الصينية التي وفرت آلاف فرص العمل للشباب ، علاوة على تطوير التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والسياحة والثقافة.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وتابع أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر جاءت في توقيت حساس ومهم، في ظل هذه التطورات، مؤكدًا أن الزيارة تحمل أهمية كبيرة على صعيد تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.