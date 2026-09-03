أمريكا تعتزم إنشاء قواعد عسكرية دائمة في بولندا

أعلن نائب وزير الدفاع البولندي بافو زاليفسكي، اليوم الخميس، أن فريقا من المفاوضين الأمريكيين سيزور بولندا هذا الشهر لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول إنشاء قواعد عسكرية أمريكية دائمة في البلاد، مرجحا أن تعقد هذه المفاوضات في غضون أسبوع تقريبًا.



وأوضح زاليفسكي - في تصريحات أوردها موقع "راديو بولسكي" البولندي - أنه "عقب محادثاته مع وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة إلبريدج كولبي، الأسبوع الماضي في بروكسل، أبدى الجانب الأمريكي استعداده لتسريع وتيرة المفاوضات"، مشيرا إلى أن "المحادثات تتناول عدة قواعد أمريكية محتملة يُتوقع أن تعرضها بولندا على الفريق الأمريكي إضافة إلى مواقعها".



ووفقًا لوزارة الدفاع البولندية، من المتوقع أن يزور نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسة الأوروبية وسياسة حلف شمال الأطلسي ويليام كابيلليتي، بولندا في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي وتوسيعه في البلاد.

وأكد نائب وزير الدفاع البولندي أن "إنشاء قواعد عسكرية أمريكية دائمة في بولندا ليس تفضلا من الأمريكيين، بل يعكس مصالحهم في البلاد".



وتُناقش هذه الخطة في إطار نهج "الناتو 3.0" الذي تتبناه إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويهدف إلى تشجيع الدول الأوروبية على تحمّل مسؤولية أكبر عن دفاعاتها، بما في ذلك الدفاعات التقليدية، في أوروبا، مع تقليص الدور الأمريكي. غير أن تقارير أشارت إلى أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية إلبريدج كولبي يؤيد تخفيض القوات الأمريكية في أوروبا بوجه عام، ويرى ضرورة استثناء بولندا من هذا الإجراء.