7ر13 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك القاهرة وسفاجا وأسوان في مزاد علني

بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك القاهرة وسفاجا وأسوان، 13 مليونا و742 ألف جنيه.

وقال مصدر جمركي، في تصريح اليوم /الخميس/، إنه تم بيع 17 لوط سيارات بمبلغ 11 مليونا و 344 ألفا و500 جنيه، و3 لوطات بضائع بمليونين و 397 ألفا و500 جنيه.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة وسفاجا عقدت، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس، لبيع 118 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بالجمارك.