قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.. الجيش اليمني: إحباط هجوم غربي تعز وإسقاط 3 مسيرات
ترامب : عودة مستويات عبور النفط لمضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب
أصعب سباق مع الزمن.. 24 ساعة من البحث عن الطفل أيوب في بئر عمقه 80 مترًا تحت الأرض بالجزائر
15 مليون جنيه.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي
مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه الحكومة بمصارحة المصريين وكشف الحقائق
الوطنية : احترافية ماسبيرو في تغطية زيارة الرئيس الصيني تعكس قوة الإعلام الوطني
بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه
آخر موعد لتظلمات بطاقة التموين.. كيف تقدم والأوراق المطلوبة؟
بأي لغة سيحاسب الإنسان يوم القيامة؟.. عالم أزهري يكشف مفاجأة
وزير الدفاع الأوكراني : كييف بحاجة إلى 27 مليار دولار إضافية لمواجهة روسيا
بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء والهيئة القبطية الإنجيلية لمواجهة التطرف وخطابات الكراهية
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الوكيل : مصر وإيطاليا تتجاوزان التجارة الثنائية إلى التصنيع المشترك والانطلاق لأفريقيا

مصر وإيطاليا
مصر وإيطاليا
أ ش أ

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية تمتلك مقومات قوية للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تقوم على زيادة التجارة والاستثمارات والتصنيع المشترك، والتوسع في الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح الانطلاق معًا إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأسواق الأفريقية والعربية.


جاء ذلك خلال كلمة الوكيل أمام منتدى الأعمال الإيطالي 2026، بحضور أنطونيو تاياني نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن ما تضمنته العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أكثر من 6000 شركة إيطالية، منها 1328 مستثمرًا باستثمارات تتجاوز 21 مليار دولار، إلى جانب تبادل تجاري يتجاوز 6 مليارات دولار.


وأشاد بالدور الذي لعبه أنطونيو تاياني على مدار نحو عقدين في دعم مجتمع الأعمال الأورومتوسطي والمصري، ومشاركته في العديد من الفعاليات التي نظمها اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط في القاهرة وبروكسل وبرشلونة وميلانو وروما، خلال توليه عددًا من المناصب الأوروبية والإيطالية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تستهدف زيادة عدد وحجم الشراكات المصرية الإيطالية في مجالات التجارة والاستثمار، سواء في السلع أو الخدمات، مؤكدًا أن الطموح لا ينبغي أن يتوقف عند حدود التعاون الثنائي، وإنما يجب الانتقال إلى شراكة ثلاثية مصرية–إيطالية–أفريقية.


وأشار إلى أهمية بناء تحالفات بين الشركات المصرية والإيطالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا والمشاركة في إعادة إعمار دول الجوار، إلى جانب التوسع في التصنيع المشترك داخل مصر باستخدام المكونات والتكنولوجيا الإيطالية، والتصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، والتي تتيح ، وفقًا لما جاء في كلمته، الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك.
وأكد أن تحقيق هذه الرؤية سيتم بالتعاون مع شركاء مجتمع الأعمال الإيطالي، وفي مقدمتهم اتحاد الغرف الإيطالية والغرف التجارية الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي، إلى جانب التعاون الإقليمي من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.


وحدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من المسارات العملية لتعظيم الاستفادة من الشراكة بين البلدين، يأتي في مقدمتها استغلال خط الرورو ليصبح بوابة لتعزيز حركة التجارة بين مصر وإيطاليا، وأن تصبح إيطاليا مدخلًا للمنتجات المصرية إلى أوروبا، فيما تصبح مصر بوابة لإيطاليا نحو أفريقيا والوطن العربي.
ودعا الوكيل إلى التوسع في التصنيع المشترك داخل مصر باستخدام المكونات والتكنولوجيا الإيطالية، بما يدعم زيادة الصادرات المشتركة إلى الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات ومناطق تجارة حرة..كما شدد على أهمية الربط بين شركات المقاولات المصرية والإيطالية لتكوين تحالفات قوية قادرة على المنافسة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، مع الاستفادة من التمويل الإنمائي المتاح من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى خطة ماتي الإيطالية لأفريقيا.


وأكد أهمية نقل الخبرة الإيطالية في مجالات التدريب والتعليم الفني إلى مصر، لافتًا إلى الاحتفال هذا العام بمرور 100 عام على تجربة «دون بوسكو» في مصر.


وأشار كذلك إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المنح والقروض الميسرة والضمانات المتاحة من الاتحاد الأوروبي والتعاون الفني الإيطالي، موضحًا أن الغرف التجارية المصرية تتشارك مع نظيرتها الإيطالية في أكثر من 18 مشروعًا إقليميًا.


واختتم أحمد الوكيل بالتأكيد على ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل مضاعفة حجم التجارة والاستثمارات المصرية الإيطالية خلال السنوات القليلة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة اللقاءات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وقيادة وفد تجاري مصري إلى إيطاليا لدفع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاق جديدة.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية مقومات قوية للانتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

المتوفيين

التحقيقات الأولية تكشف سبب وفاة طفلين شقيقين في بنها.. تناولا أقراصا دوائية بالخطأ

مجمع محاكم المحلة

مسئول أمني: قوات الحماية المدنية أنقذت حياة ٦ أشخاص داخل مصعد بمجمع محاكم المحلة

المتهمة

عايزة تعمل مشاهدات.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

بالصور

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هبة مجدي خفت .. اعرف كلمة السر في التعافي من السرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد