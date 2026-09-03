قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.. الجيش اليمني: إحباط هجوم غربي تعز وإسقاط 3 مسيرات
ترامب : عودة مستويات عبور النفط لمضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب
أصعب سباق مع الزمن.. 24 ساعة من البحث عن الطفل أيوب في بئر عمقه 80 مترًا تحت الأرض بالجزائر
15 مليون جنيه.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي
مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه الحكومة بمصارحة المصريين وكشف الحقائق
الوطنية : احترافية ماسبيرو في تغطية زيارة الرئيس الصيني تعكس قوة الإعلام الوطني
بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه
آخر موعد لتظلمات بطاقة التموين.. كيف تقدم والأوراق المطلوبة؟
بأي لغة سيحاسب الإنسان يوم القيامة؟.. عالم أزهري يكشف مفاجأة
وزير الدفاع الأوكراني : كييف بحاجة إلى 27 مليار دولار إضافية لمواجهة روسيا
بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء والهيئة القبطية الإنجيلية لمواجهة التطرف وخطابات الكراهية
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

15 مليون جنيه.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تستعد وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، لصرف دفعة جديدة من القرض الحسن بقيمة 15 مليون جنيه خلال أيام، تستهدف أكثر من 833 مقترضًا، بحد أقصى 25 ألف جنيه لكل مقترض، وذلك للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي

وتأتي الدفعة الجديدة ضمن مبادرة القرض الحسن التي خصصت لها الوزارة 100 مليون جنيه مع بداية السنة المالية الحالية في يونيو 2026م، وتُمنح القروض دون فوائد بنكية أو مصروفات إدارية للعاملين بوزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية، وديوان عام هيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها، وسجاد دمنهور، ومستشفى الدعاة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقسمت الوزارة المبلغ المخصص للمبادرة على إعلانين؛ صدر الإعلان الأول في يوليو 2026م بقيمة 50 مليون جنيه، استفاد منه أكثر من 2700 مقترض، فيما يتضمن الإعلان الثاني، المقرر في يناير 2027م، مبلغ 50 مليون جنيه، يستهدف أكثر من 2700 مقترض.

وتشمل الدفعة الجديدة جميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة، مع إتاحة أولوية لعدد من الحالات الاجتماعية والإنسانية، من بينها السيدات الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وذوو الهمم، وحالات الأمراض المستعصية، وحالات الزواج الحديثة التي لم يمر عليها عام، إلى جانب العاملين الذين تبقى لهم عام واحد على بلوغ سن المعاش، والعاملين بمديريات الأوقاف في المحافظات الحدودية.

وتُمنح السيدات الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة القرض بشرط تقديم المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية، وإثبات قيد من المدرسة أو صورة من كارنيه الكلية للأبناء، كما يُشترط لذوي الهمم وجود كارنيه الخدمات المتكاملة للموظف نفسه أو أحد الأبناء أو الزوجة أو أحد الأبوين.

وتشمل الأولوية كذلك حالات الأمراض المستعصية، ومنها الأورام والقلب والكبد والفشل الكلوي، بشرط تقديم التقارير الطبية الدالة على الحالة للموظف نفسه أو أحد الأبناء أو الزوجة أو أحد الأبوين، إضافة إلى حالات الزواج الحديثة التي لم يمر عليها عام، بشرط إحضار وثيقة الزواج.

ويُمنح من تبقى له عام واحد في الخدمة قبل بلوغ سن المعاش قرضًا حسنًا بقيمة 10 آلاف جنيه، يُسدد على 10 أشهر بواقع قسط شهري قدره 1000 جنيه، بعد أن كان يُشترط سابقًا ألا تقل المدة المتبقية على بلوغ سن المعاش عن ثلاث سنوات.

وتتولى الإدارة العامة للبر تنفيذ إجراءات صرف القرض الحسن والإشراف عليها، على أن تبدأ إجراءات صرف الدفعة الجديدة البالغة 15 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، وقبل بداية العام الدراسي الجديد.

وزارة الأوقاف الأوقاف الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن القرض الحسن الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

المتوفيين

التحقيقات الأولية تكشف سبب وفاة طفلين شقيقين في بنها.. تناولا أقراصا دوائية بالخطأ

مجمع محاكم المحلة

مسئول أمني: قوات الحماية المدنية أنقذت حياة ٦ أشخاص داخل مصعد بمجمع محاكم المحلة

المتهمة

عايزة تعمل مشاهدات.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

بالصور

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هبة مجدي خفت .. اعرف كلمة السر في التعافي من السرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد