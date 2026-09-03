15 مليون جنيه.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي

تستعد وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، لصرف دفعة جديدة من القرض الحسن بقيمة 15 مليون جنيه خلال أيام، تستهدف أكثر من 833 مقترضًا، بحد أقصى 25 ألف جنيه لكل مقترض، وذلك للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي

وتأتي الدفعة الجديدة ضمن مبادرة القرض الحسن التي خصصت لها الوزارة 100 مليون جنيه مع بداية السنة المالية الحالية في يونيو 2026م، وتُمنح القروض دون فوائد بنكية أو مصروفات إدارية للعاملين بوزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية، وديوان عام هيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها، وسجاد دمنهور، ومستشفى الدعاة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقسمت الوزارة المبلغ المخصص للمبادرة على إعلانين؛ صدر الإعلان الأول في يوليو 2026م بقيمة 50 مليون جنيه، استفاد منه أكثر من 2700 مقترض، فيما يتضمن الإعلان الثاني، المقرر في يناير 2027م، مبلغ 50 مليون جنيه، يستهدف أكثر من 2700 مقترض.

وتشمل الدفعة الجديدة جميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة، مع إتاحة أولوية لعدد من الحالات الاجتماعية والإنسانية، من بينها السيدات الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وذوو الهمم، وحالات الأمراض المستعصية، وحالات الزواج الحديثة التي لم يمر عليها عام، إلى جانب العاملين الذين تبقى لهم عام واحد على بلوغ سن المعاش، والعاملين بمديريات الأوقاف في المحافظات الحدودية.

وتُمنح السيدات الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة القرض بشرط تقديم المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية، وإثبات قيد من المدرسة أو صورة من كارنيه الكلية للأبناء، كما يُشترط لذوي الهمم وجود كارنيه الخدمات المتكاملة للموظف نفسه أو أحد الأبناء أو الزوجة أو أحد الأبوين.

وتشمل الأولوية كذلك حالات الأمراض المستعصية، ومنها الأورام والقلب والكبد والفشل الكلوي، بشرط تقديم التقارير الطبية الدالة على الحالة للموظف نفسه أو أحد الأبناء أو الزوجة أو أحد الأبوين، إضافة إلى حالات الزواج الحديثة التي لم يمر عليها عام، بشرط إحضار وثيقة الزواج.

ويُمنح من تبقى له عام واحد في الخدمة قبل بلوغ سن المعاش قرضًا حسنًا بقيمة 10 آلاف جنيه، يُسدد على 10 أشهر بواقع قسط شهري قدره 1000 جنيه، بعد أن كان يُشترط سابقًا ألا تقل المدة المتبقية على بلوغ سن المعاش عن ثلاث سنوات.

وتتولى الإدارة العامة للبر تنفيذ إجراءات صرف القرض الحسن والإشراف عليها، على أن تبدأ إجراءات صرف الدفعة الجديدة البالغة 15 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، وقبل بداية العام الدراسي الجديد.