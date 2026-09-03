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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقييم جديد يشيد بتألق هيثم حسن مع سيلتيك أمام أبردين بالدوري الأسكتلندي

هيثم حسن
هيثم حسن
حمزة شعيب

حصل المحترف المصري هيثم حسن، لاعب سيلتيك الأسكتلندي، على إشادة جديدة بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مواجهة فريقه أمام أبردين، والتي انتهت بفوز سيلتيك بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الدوري الأسكتلندي.

ورفع سيلتيك رصيده إلى 12 نقطة ليواصل صدارة جدول ترتيب الدوري الأسكتلندي، بينما توقف رصيد أبردين عند 3 نقاط في المركز العاشر.

وشارك هيثم حسن أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 76، بعدما قدم أداءً مميزًا وساهم في تسجيل الهدف الثاني لفريقه خلال الشوط الأول.

ومنحت صحيفة «ريكورد» الأسكتلندية اللاعب المصري تقييمًا بلغ 8 من 10، مشيدة بالمستوى الذي ظهر به أمام أبردين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيثم حسن احتاج إلى عدة أسابيع للوصول إلى كامل جاهزيته البدنية، قبل أن يبدأ في الظهور بالمستوى المنتظر منه.

وأضافت أن جماهير سيلتيك بدأت تدرك سبب الضجة الكبيرة التي صاحبت صفقة التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تسبب هيثم حسن في إزعاج كبير لدفاع أبردين على الجهة اليمنى، ولم يمنح لاعبي الفريق المنافس فرصة لالتقاط الأنفاس طوال فترة مشاركته.

ويستعد سيلتيك لمواصلة مشواره في الدوري الأسكتلندي، عندما يحل ضيفًا على سانت ميرين، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة.

هيثم حسن سيلتيك اسكتلندا

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