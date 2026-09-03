بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص وأسرته من قيام جيرانه بالتعدى عليهم وإحداث إصابتهم بأسلحة بيضاء بالبحر الأحمر.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 / أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (عامل ونجله ، وربة منزل "إثنين منهم مصابان بجروح وكدمات متفرقة")، وطرف ثان: (3 سائقين "أحدهم مصاب بسحجات وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات حول الجيرة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.









